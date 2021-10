Trainer Carlo Ancelotti is geschrokken van de manier waarop Real Madrid zondag in La Liga ten onder ging tegen RCD Espanyol (2-1). Het was de tweede domper in korte tijd voor de 'Koninklijke', die zich in de Champions League blameerde tegen FC Sheriff.

"Deze nederlaag is geen incident", zei de 62-jarige Ancelotti op zijn persconferentie. "We speelden niet goed en verdienden het om te verliezen. Het spreekt voor zich dat ik bezorgd ben, want dit team en deze club zijn het niet gewend om twee duels op rij te verliezen. We moeten op zoek naar oplossingen om onze fouten recht te zetten."

Real Madrid stond bij Espanyol na een uur op een 2-0-achterstand. Karim Benzema bracht de spanning twintig minuten voor tijd nog wel terug door al zijn negende competitietreffer van het seizoen te maken, maar ook de productieve Fransman kon zijn ploeg niet meer voor een nederlaag behoeden.

Afgelopen dinsdag liet Real Madrid zich in de groepsfase van de Champions League ook al verrassen door het Moldavische FC Sheriff. De debutant in het miljoenenbal won met 1-2 in Madrid en bezorgde Real pas de eerste nederlaag van het seizoen. Vijf dagen later is ook het tweede verlies een feit.

"We speelden slecht, daar valt niet veel meer aan toe te voegen", zei Ancelotti over het duel met Espanyol. "Voor de wedstrijd hadden we een duidelijk plan, maar na de tegentreffer hadden we niet de rust om aan het plan vast te houden en was ons spel warrig. Ik moet eerlijk zijn: dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen."

Real Madrid sluit de dramatische week wel af als koploper, al hebben stadgenoot Atlético Madrid en Real Sociedad ook zeventien punten. Door de interlandperiode krijgen de Madrilenen niet direct de kans om zich te revancheren. "Het is meestal fijner om direct weer te spelen, maar nu kunnen we wel de tijd nemen om te onderzoeken waarom de instelling van het team deze week zo anders was."

