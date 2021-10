Manchester City heeft een klacht ingediend over een supporter van Liverpool die zondag in de topper op Anfield (2-2) zou hebben gespuugd op stafleden van de 'Citizens', zo bevestigde manager Josep Guardiola na de wedstrijd.

"Mijn stafleden vertelden het me, al ik heb het zelf niet gezien", zei Guardiola na de wedstrijd tegen de BBC. "Ik ben ervan overtuigd dat Liverpool de juiste maatregelen zal nemen tegen deze persoon. Ik weet dat de club groter is dan dit gedrag van een individu."

Volgens Engelse media is het incident waarschijnlijk op beelden vastgelegd en gaat Liverpool zelf onderzoek doen naar de zaak. Het vermeende voorval is opmerkelijk, omdat de fans op Anfield dit seizoen vanwege coronarestricties juist verder van de dug-out zijn verwijderd dan normaal.

Tijdens de topper liepen de gemoederen soms hoog op en liet ook Guardiola zijn emoties aan de zijlijn de vrije loop. De Spanjaard was met name woedend dat Liverpool-verdediger James Milner in de tweede helft ontsnapte aan zijn tweede gele kaart na een overtreding op Bernardo Silva.

"De scheidsrechter weet dat het een gele kaart was. Het was zo duidelijk", baalde Guardiola. "Op Anfield of Old Trafford zou er in deze situatie wel een speler van ons zijn afgestuurd. Uiteindelijk ben ik nog redelijk tevreden met een gelijkspel, maar we hadden kunnen verliezen door deze dwaling. Dan was ik een stuk bozer geweest."

Manchester City kwam in de 76e minuut door een schitterende solo van Mohamed Salah op achterstand tegen Liverpool, maar sleepte er door een van richting veranderd schot van Kevin De Bruyne toch nog een 2-2-gelijkspel uit op Anfield. Liverpool heeft door de remise nog altijd een punt meer dan de 'Citizens'.

