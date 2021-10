PSV-coach Roger Schmidt heeft geen moment getwijfeld aan een goede afloop voor zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren hadden het zondagavond bijzonder lastig met de Rotterdammers, maar wonnen dankzij twee doelpunten in de slotfase met 2-1.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

"Soms lopen wedstrijden nu eenmaal zo", zei Schmidt na afloop bij ESPN. "We waren beter en creëerden kansen, maar misten er ook een hoop. Dan moet je kalm blijven en in je kwaliteiten blijven geloven."

PSV slaagde er tot de tachtigste minuut niet in om te scoren tegen het stugge Sparta. Vervolgens zetten Ibrahim Sangaré en Ryan Thomas de thuisploeg met 2-0 voor. Lennart Thy bracht de spanning nog even terug, maar een punt zat er niet meer in voor de ploeg van coach Henk Fraser.

"Het is ook een optie om aan het einde toe te slaan", aldus Schmidt. "Ik heb altijd geloof gehouden en voor mij was het duidelijk dat we zouden winnen."

Ibrahim Sangaré opende acht minuten voor tijd de score voor PSV. Ibrahim Sangaré opende acht minuten voor tijd de score voor PSV. Foto: ANP

'Spelers lieten zien echt te willen winnen'

Hoewel PSV een moeizame overwinning boekte, was de Duitse trainer tevreden over zijn ploeg. "Als de tegenstander met tien man voor de goal gaat staan, moet je geduldig zijn. De spelers lieten zien dat ze echt wilden winnen. Ze schakelden in de slotfase een tandje bij, waardoor het een kwestie van tijd was tot er een doelpunt zou vallen."

Dankzij de overwinning op Sparta profiteerde PSV van het puntenverlies van de concurrentie. Eerder op de dag verloor koploper Ajax met 0-1 van FC Utrecht en ging Feyenoord met 2-1 onderuit bij Vitesse, terwijl Willem II zaterdag zijn meerdere moest erkennen in Heracles Almelo (3-2).

Hierdoor staat PSV nu tweede op een punt van Ajax. Schmidt wilde hier weinig over kwijt. "Winnaar van het weekend is beter dan verliezer van het weekend, haha. Alles is nog steeds mogelijk."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie