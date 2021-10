PSV heeft zondag optimaal geprofiteerd van de nederlagen van Ajax en Feyenoord in de Eredivisie. De Eindhovenaren boekten dankzij late doelpunten van Ibrahim Sangaré en Ryan Thomas een zwaarbevochten overwinning op Sparta: 2-1.

Lang leek de uitblinkende Sparta-doelman Maduka Okoye de man van de wedstrijd te worden, maar de keeper van de bezoekers had in de 82e minuut geen antwoord op het wonderschone afstandsschot van Sangaré. Niet veel later maakte Thomas er nog 2-0 van. De aansluitingstreffer van Lennart Thy kwam te laat.

Door de overwinning loopt PSV drie punten in op koploper Ajax, dat eerder op de dag verrassend met 0-1 verloor van FC Utrecht. Het verschil tussen de titelkandidaten bedraagt nog maar één punt in het voordeel van de Amsterdammers. PSV heeft wel drie punten meer dan Feyenoord - dat met 2-1 verloor bij Vitesse - maar de Rotterdammers hebben nog een duel tegoed.

Met de zege maakt PSV ook een einde aan een mindere fase in de Eredivisie. De ploeg van trainer Roger Schmidt won voor het duel met Sparta slechts één van de afgelopen drie competitieduels, terwijl de eerste vier wedstrijden nog wel gewonnen werden.

Vorige week gingen de Eindhovenaren nog met 2-1 onderuit bij Willem II, nadat Feyenoord een week eerder met 0-4 te sterk was geweest in het Philips Stadion. Afgelopen donderdag won PSV wel met 1-4 bij Sturm Graz in de groepsfase van de Europa League.

Ibrahim Sangaré en Ryan Thomas waren goud waard voor PSV. Ibrahim Sangaré en Ryan Thomas waren goud waard voor PSV. Foto: Pro Shots

Sparta ziet treffer afgekeurd worden

Met dezelfde elf basisspelers als afgelopen donderdag tegen Sturm Graz begon PSV furieus aan het duel met Sparta. De thuisploeg dicteerde het spel en zag in de openingsfase pogingen van Ibrahim Sangaré fraai gekeerd worden door Sparta-doelman Okoye.

Aan de andere kant dacht Sparta na 25 minuten spelen op voorsprong te komen in het Philips Stadion. Van Crooij werkte de bal achter PSV-keeper Joël Drommel, maar het Rotterdamse feestje ging terecht niet door omdat scheidsrechter Sander van der Eijk hands had gezien.

PSV wist tot aan de rust niets meer te creëren en maakte een povere indruk voor het eigen publiek. De Eindhovenaren speelden de bal traag en voorspelbaar rond, waardoor de verdediging van Sparta eenvoudig overeind bleef.

De spelers van Sparta balen na de openingstreffer van PSV. De spelers van Sparta balen na de openingstreffer van PSV. Foto: ANP

PSV breekt in slotfase de ban

Na rust kroop PSV meer uit de schulp en was het eenrichtingsverkeer naar het doel van Sparta, maar opnieuw stond keeper Okoye zijn mannetje onder de Rotterdamse lat. Zo tikte hij een schot van Ritsu Doan fraai uit de hoek en zag hij Eran Zahavi van dichtbij de bal ook nog op de paal schieten.

In de 82e minuut viel dan eindelijk de bevrijdende openingstreffer voor PSV. Sangaré krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied op fraaie wijze in de bovenhoek. Dit keer had Okoye geen antwoord op het schot: 1-0.

Vier minuten later besliste Thomas het duel in het voordeel van PSV. De Nieuw-Zeelander tikte een strakke lage voorzet van Cody Gakpo binnen. Sparta kwam in de negentigste minuut nog terug tot 2-1 doordat Thy op aangeven van Mario Engels scoorde, maar die aansluitingstreffer bracht PSV niet aan het wankelen.

