Vitesse-trainer Thomas Letsch heeft naar eigen zeggen genoten van de chaotische slotfase van het duel met Feyenoord. In een slot met ruim tien minuten blessuretijd, twee rode kaarten en vier wissels trokken de Arnhemmers een 2-1-voorsprong over de streep.

"Het was een gekke wedstrijd", zei Letsch na afloop van het verhitte duel tegen ESPN. "Maar dit is de reden waarom mensen van voetbal houden en naar het stadion komen. Het was een wedstrijd van een hoog niveau."

Vitesse trok in de slotfase alles uit de kast om de 2-1-voorsprong naar huis te brengen. Tot frustratie van Feyenoord rekten de spelers verschillende keren tijd en moesten ze om de haverklap behandeld worden door de medische staf, waardoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük liefst tien minuten bijtrok.

In de blessuretijd kwam er geen einde aan het vele oponthoud. Matús Bero kreeg in de 96e minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, waarna Thomas Buitink in de 111e minuut direct rood kreeg voor een te hoog geheven been. Uiteindelijk floot Gözübüyük in de vijftiende minuut van de blessuretijd af.

Trainer Thomas Letsch had wel genoten van de chaotische slotfase van het duel met Feyenoord. Foto: ANP

Doekhi: 'Alles om te winnen'

"Er gebeurde van alles", zag Vitesse-aanvoerder Danilo Doekhi. "Het spel lag heel veel stil, mensen hadden bloed op hun hoofd, twee roden kaarten voor ons, tegenhouden, vechten, tijdrekken. We deden alles om die overwinning over streep te trekken. Dat geeft een heerlijk gevoel."

Vitesse kwam al in de zesde minuut op voorsprong via Loïs Openda, waarna Guus Til nog voor rust de stand weer in evenwicht bracht. Openda kroonde zich direct na rust tot matchwinner met zijn tweede doelpunt van de middag.

"We deden het heel goed in het begin", vond Letsch. "We maken het eerste doelpunt en hadden daarna ook kansen om meer te scoren. Daarna zag je ook de kwaliteit van Feyenoord. Het was de hele tijd een open wedstrijd. Aan het einde was het een zwaar gevecht waar alles in zat. We hebben geluk dat we nu winnen."