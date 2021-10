Guus Til ergerde zich zondag groen en geel aan de manier waarop Vitesse de overwinning tegen Feyenoord (2-1) over de streep trok. De wedstrijd lag na rust lange tijd stil, waardoor er meer dan tien minuten blessuretijd werden bijgetrokken in Arnhem.

"Ik heb het gevoel alsof ik één helft heb gespeeld en dat ik de tweede helft bijna alleen maar heb stil gestaan. Dat is heel frustrerend, maar dat heb je toch ook wel aan ons gezien lijkt me?", zei een geïrriteerde Til na het duel in het GelreDome in gesprek met ESPN.

Mede door tijdrekken en blessurebehandelingen kondigde vierde official Marc Nagtegaal rond de laatste minuut aan dat er liefst tien minuten bij zouden komen. Uiteindelijk werden het er bijna vijftien doordat Vitessenaren Matús Bero (twee keer geel) én Thomas Buitink met rood uit het veld werden gestuurd.

"We deden het zelf op een gegeven moment ook niet handig door een opstootje in te leiden", erkende Til, die vindt dat Feyenoord het vooral aan het begin van de de eerste en bij de start van de tweede helft heeft laten liggen. De Rotterdammers begonnen twee keer niet scherp en incasseerden in de zesde en de 46e minuut een doelpunt. Til zorgde in de eerste helft zelf voor de gelijkmaker.

"We kwamen heel snel achter en moesten daardoor vechten tegen gasten die zoveel mogelijk tijd willen winnen, wat natuurlijk hun goed recht en logisch is. We vochten ons naar de 1-1, maar toen gebeurde na rust precies hetzelfde en kwamen zij met 2-1 voor. Daardoor bleef het spelbeeld tot de laatste seconde hetzelfde", baalde Til.

Door de nederlaag van Feyenoord - de eerste sinds eind augustus - verzuimde de ploeg van trainer Arne Slot te profiteren van het verlies van Ajax tegen FC Utrecht (0-1). De Rotterdammers staan nu vierde met vijftien punten, vier minder dan koploper Ajax. Feyenoord heeft wel een duel minder gespeeld.

