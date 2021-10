Bayern München heeft de eerste thuisnederlaag in de Bundesliga in bijna twee jaar geleden. De regerend landskampioen ging zondag op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Eintracht Frankfurt. In Italië blijft koploper Napoli nog foutloos.

Leon Goretzka opende na een klein half uur de score voor Bayern met een schot van net buiten het zestienmetergebied. Drie minuten later zorgde Martin Hinteregger voor de gelijkmaker door raak te koppen uit een corner.

Serge Gnabry was vlak voor rust dicht bij de 2-1 voor Bayern, maar zijn inzet belandde op de paal. Ook in de tweede helft creëerde 'Der Rekordmeister' een aantal kansen, maar doelman Kevin Trapp hield Frankfurt op de been met onder meer een schitterende redding op een kopbal van Robert Lewandowski.

De wedstrijd in de Allianz Arena leek op een gelijkspel af te stevenen, maar zeven minuten voor tijd bracht Filip Kostic Frankfurt op voorsprong. De oud-speler van FC Groningen schoot de bal prachtig in de rechterhoek. Enkele minuten voor de 1-2 viel Sam Lammers in bij de bezoekers.

Op 30 november 2019 verloor Bayern voor het laatst een thuiswedstrijd in de competitie. Toen was het Bayer Leverkusen van toenmalig coach Peter Bosz eveneens met 1-2 te sterk.

Ondanks de nederlaag tegen Frankfurt blijft Bayern koploper in de Bundesliga. De ploeg van coach Julian Nagelsmann heeft een punt voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund en nummer drie SC Freiburg. Later op de avond kan Bayer Leverkusen op gelijke hoogte met Bayern komen als het wint bij Arminia Bielefeld (aftrap om 19.30 uur).

Napoli blijft foutloos in Serie A

In Italië staat er voorlopig nog geen maat op koploper Napoli. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won zondag met 1-2 van Fiorentina, waardoor de Napolitanen nog foutloos blijven in de eerste zeven duels in de Serie A.

Napoli kwam nog wel op achterstand tegen Fiorentina. Na 28 minuten spelen scoorde Lucas Martínez Quarta met een halve omhaal uit een hoekschop, maar nog voor de rust werd het 1-1. Lorenzo Insigne zag zijn penalty gekeerd worden door de doelman van Fiorentina, maar in de rebound was het alsnog raak door voormalig PSV'er Hirving Lozano.

Vlak na rust viel de winnende 1-2 voor de bezoekers. Amir Rrahmani kopte binnen uit een indirecte vrije trap van Piotr Zielinski, waardoor Napoli met een nog foutloze score van 21 punten uit zeven duels aan kop gaat in de Serie A.

AS Roma bleef in het spoor van Napoli door thuis met 2-0 te winnen van middenmoter Empoli. Lorenzo Pellegrini en Henrikh Mkhitaryan scoorden voor de ploeg van manager José Mourinho, die zes punten minder heeft dan Napoli. Later op de avond staat nog de topper tussen Atalanta en AC Milan (aftrap 20.45 uur) op het programma.

