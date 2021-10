PSV-trainer Roger Schmidt houdt zondag voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (20.00 uur) vast aan dezelfde elf namen als afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz. Dat betekent dat Ritsu Doan opnieuw de rechtsbuiten is.

Opstellingen PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Doan, Zahavi, Gakpo.

De 23-jarige Doan is sinds ruim een week de vaste rechtsbuiten bij PSV. Aanvankelijk koos Schmidt nog voor Bruma toen hij Noni Madueke uit de basis liet om hem te sparen, maar na de zeperd tegen Feyenoord (0-4) heeft de Japanner een basisplaats.

Met Doan aan de aftrap boekte PSV afgelopen donderdag een overtuigende zege op Sturm Graz in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen in Oostenrijk met 1-4. Schmidt ziet na de zege geen reden om te wisselen in zijn team.

De Duitse coach kreeg eerder dit seizoen nog de nodige kritiek omdat hij te veel zou rouleren. Na de wissel van smaakmaker Cody Gakpo in de topper tegen Feyenoord (0-4) werd Schmidt zelfs uitgefloten door het eigen publiek.

PSV kan nog altijd niet beschikken over Madueke. De negentienjarige vleugelaanvaller raakte ruim een week geleden geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles en is nog niet hersteld. Ook Davy Pröpper is er vanwege een blessure niet bij.

PSV kan na de nederlagen van Ajax en PSV van de clubs uit de traditionele top drie de winnaar van het weekend worden. Bij een zege op Sparta staan de Eindhovenaren, die vorige week verloren van Willem II, nog maar één punt achter koploper Ajax.

PSV-Sparta Rotterdam begint zondag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk.