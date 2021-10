Feyenoord heeft zondag voor het eerst sinds augustus een wedstrijd in de Eredivisie verloren. De Rotterdammers gingen in Arnhem na een meeslepend duel met meer dan tien minuten blessuretijd ten onder tegen Vitesse: 2-1.

Loïs Openda was de grote man bij Vitesse door aan het begin van de eerste en de tweede helft te scoren. Guus Til zorgde voor rust voor de gelijkmaker namens Feyenoord, dat in de tweede helft aanvallend te weinig liet zien in het GelreDome.

Vitesse eindigde de wedstrijd wel met negen man. Matús Bero kreeg in de 97e minuut zijn tweede gele kaart en Thomas Buitink werd in de 102e minuut weggestuurd na gevaarlijk inkomen met hoog geheven been, waardoor beide spelers de derby tegen NEC over twee weken aan zich voorbij moeten laten gaan.

Door de nipte overwinning maakte Vitesse een einde aan de goede reeks van Feyenoord, dat de afgelopen vier officiële wedstrijden won. FC Utrecht was op 29 augustus de laatste club die de ploeg van trainer Arne Slot een nederlaag bezorgde in de Eredivisie.

Door het verlies in Arnhem verzuimde Feyenoord te profiteren van de nederlaag van koploper Ajax. De Amsterdammers gingen eerder op de dag in eigen huis verrassend ten onder tegen FC Utrecht (0-1), maar hebben nog altijd vier punten meer dan de rivaal. Feyenoord heeft wel een duel minder gespeeld.

De gemoederen liepen in de slotfase nog hoog op in Arnhem. De gemoederen liepen in de slotfase nog hoog op in Arnhem. Foto: ANP

Feyenoord begint slordig aan duel met Vitesse

Feyenoord startte tegen Vitesse in de wetenschap dat koploper Ajax had verloren, maar opmerkelijk genoeg ontbrak het de ploeg van Slot aan scherpte. Vitesse kreeg al na enkele minuten een dot van een kans na balverlies van Alireza Jahanbakhsh, die Oussama Darfalou tot zijn eigen opluchting wat wild over zag schieten.

Vlak daarna bleek een fout van een Feyenoorder wel fataal voor de bezoekers. Marcos Senesi verslikte zich in de jagende Openda, die de bal afsnoepte en alleen op het doel van Feyenoord af kon lopen. De aanvaller bleef rustig, omspeelde doelman Justin Bijlow en tikte de bal in een leeg doel. Een kwartier later kwam Feyenoord met de schrik vrij toen een gekraakt schot van Darfalou in het zijnet belandde.

De ploeg van Slot stelde daar op een gevaarlijk schot van Jahanbakhsh na niet veel tegenover en kreeg in de 25e minuut een domper te verwerken. Senesi had te veel last van zijn lies en moest zich laten wisselen voor Lutsharel Geertruida.

De frustraties bij Feyenoord liepen op - Bryan Linssen kreeg geel voor commentaar op de leiding - maar de bezoekers kwamen na een half uur toch op gelijke hoogte. Marcus Pedersen schudde zijn directe tegenstander aan de rechterkant eenvoudig af en vond met een voorzet het hoofd van Til, die de bal fraai in de hoek knikte.

Loïs Openda was met twee treffers de grote man bij Vitesse. Loïs Openda was met twee treffers de grote man bij Vitesse. Foto: ANP

Houwen houdt Vitesse op de been in bizarre slotfase

Net als in de eerste helft kwam Feyenoord ook na de pauze dramatisch uit de startblokken. Geertruida schatte een hoge bal verkeerd in en daardoor kreeg Openda opnieuw in kansrijke positie de bal. De Belg bleef net zo koel als bij de 1-0 en schoot de bal in de verre hoek achter Bijlow.

Feyenoord drong daarna wel meer aan en had enkele minuten later via Luis Sinisterra al op gelijke hoogte moeten komen. De Colombiaan stond helemaal vrij in het strafschopgebied en had alle tijd om de bal aan te nemen, maar in plaats daarvan maaide hij eroverheen. Na die verprutste kans kwam Feyenoord lange tijd niet meer gevaarlijk voor het doel van Vitesse.

Ook met aanvoerder Jens Toornstra, die verrassend op de bank begon, en spits Cyriel Dessers als invallers bleven de Rotterdammers aanvallend lange tijd onmachtig. Pas in het laatste kwartier werd de defensie van Vitesse echt onder druk gezet. Na mogelijkheden voor Orkun Kökçu (vrije trap in het zijnet) en Sinisterra (kopbal over) belandde een van richting veranderd schot van Tyrell Malacia in de handen van Jeroen Houwen, die de geblesseerde Markus Schubert onder de lat verving.

Houwen keerde daarna ook nog een schot van Jahanbakhsh en de rebound van Toornstra. Ondanks de missers mocht Feyenoord met liefst tien minuten blessuretijd toch nog lange tijd hoop houden op een punt, zeker toen Bero zijn tweede gele kaart pakte en met rood moest vertrekken.

Sinisterra was in de resterende speeltijd met een schot van afstand het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging naast. In de twaalfde minuut van de blessuretijd kreeg ook Buitink rood na gevaarlijk inkomen en mocht Feyenoord de bal nog één keer in het strafschopgebied brengen in de bizarre slotfase, maar dat leverde geen kans meer op.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie