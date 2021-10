De KNVB roept de autoriteiten op een onderzoek te doen naar mogelijke matchfixing in de voormalige beloftencompetitie. Uit een podcastserie van de NOS blijkt dat de uitslag van verschillende wedstrijden, waaronder Jong Roda JC-Jong RKC in 2019, zijn beïnvloed door spelers om te kopen.

Een zelfbenoemde 'matchfixer' zegt in gesprek met de omroep dat vijf spelers van Jong RKC ieder 1.500 euro kregen om de wedstrijd tegen Jong Roda JC te verliezen. Het duel op 5 november eindigde in een 2-1-nederlaag voor Jong RKC. Ook het duel tussen Jong FC Eindhoven en Jong Fortuna (5-4) op 2 december 2019 zou zijn 'gefixt'.

"De signalen van matchfixing zijn bekend bij de KNVB", schrijft de voetbalbond zondag in een reactie. "Op basis van het huidige dossier heeft de KNVB nu onvoldoende mogelijkheden om verder onderzoek te doen en tot tuchtrechtelijke vervolging over te gaan. Er is geen onomstotelijk bewijs, wat wel nodig is om een zaak te maken."

"Met deze nieuwe inzichten kunnen politie, het Openbaar Ministerie (OM) en overheid wellicht uit de voeten. We zien graag dat de autoriteiten, met al hun opsporingsmogelijkheden, kritisch naar deze podcasts luisteren en verder onderzoek doen naar dit dossier."

De KNVB bekijkt de komende tijd of ze bij de clubs meer voorlichting kunnen geven over matchfixing. Vanaf dit seizoen is de bond een pilot gestart om de gokbewegingen in de nieuwe Onder 21-competitie en de Jack's League, het hoogste amateurniveau van Nederland, te monitoren. In de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie Vrouwen gebeurt dit al.