Real Madrid dreigt zondag de koppositie in La Liga kwijt te raken. Vijf dagen na de afgang tegen FC Sheriff in de groepsfase van de Champions League leed de ploeg van trainer Carlo Ancelotti tegen Espanyol de eerste competitienederlaag van het seizoen, waardoor Real Sociedad later op de dag de nieuwe koploper in de Spaanse competitie kan worden.

De belabberde middag van Real Madrid in Barcelona tekende zich al vroeg af. Espanyol kwam na zeventien minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van Raúl de Tomás, die de jeugdopleiding van Real Madrid doorliep en in 2019 voor 20 miljoen euro werd verkocht aan Benfica.

Een kwartier na rust verdubbelde Espanyol zelfs de voorsprong in eigen huis. Aleix Vidal soleerde door de verdediging van Real Madrid en rondde vervolgens keurig af. Real kwam door een fraaie treffer van clubtopscorer Karim Benzema nog wel terug tot 2-1, maar daar bleef het ook bij in het RCDE Stadium.

Real Madrid is vooralsnog koploper in La Liga met zeventien punten uit acht wedstrijden, maar Real Sociedad kan bij een zege op Getafe op negentien punten komen. Vorig seizoen was de club uit San Sebastian al enkele weken koploper. Getafe-Real Sociedad begint om 18.30 uur.

Real Madrid beleefde afgelopen dinsdag een afgang in de groepsfase van de Champions League door thuis met 1-2 te verliezen van FC Sheriff. De Moldavische club, die het winnende doelpunt één minuut voor tijd maakte, debuteert dit seizoen in het miljoenenbal.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga