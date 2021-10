Arnaut Danjuma Groeneveld heeft zondag zijn club Villarreal de zege bezorgd op Real Betis. De vleugelaanvaller, die opvallend genoeg niet is geselecteerd voor het Nederlands elftal, maakte beide doelpunten in de met 2-0 gewonnen wedstrijd. Real Madrid verloor vijf dagen na de afgang tegen FC Sheriff in de Champions League van Espanyol, maar blijft koploper in La Liga.

De 24-jarige Danjuma nam Villarreal op slag van rust bij de hand met de 1-0. De aanvaller dribbelde langs verschillende verdedigers en schoot de bal vervolgens keurig in de hoek.

Twintig minuten voor tijd verdubbelde Danjuma de voorsprong in Estadio de la Cerámica. Dit keer hoefde hij hij alleen een voorzet van Moisés Gómez binnen te tikken, waarmee zijn hoofdrol een feit was. Het was voor het eerst sinds Royston Drenthe in 2011 dat een Nederlander twee keer scoorde in La Liga.

Danjuma was afgelopen woensdag op Old Trafford ook al de uitblinker in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United. De Nederlander was bijzonder dreigend en gaf één assist, maar kon niet voorkomen dat Cristiano Ronaldo in de blessuretijd de thuisploeg de 2-1-zege bezorgde.

Ondanks zijn topvorm is Danjuma opvallend genoeg niet door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober). De Amsterdammer geeft de voorkeur aan Noa Lang van Club Brugge als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn.

Karim Benzema scoorde, maar kon de eerste competitienederlaag van Real Madrid niet afwenden. Karim Benzema scoorde, maar kon de eerste competitienederlaag van Real Madrid niet afwenden. Foto: EPA

Real verliest na zeperd ook van Espanyol

Vijf dagen na de afgang tegen FC Sheriff in de groepsfase van de Champions League leed Real Madrid tegen Espanyol de eerste competitienederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti verloor met 2-1 in Barcelona.

De belabberde middag van Real Madrid in Barcelona tekende zich al vroeg af. Espanyol kwam na zeventien minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van Raúl de Tomás, die de jeugdopleiding van Real Madrid doorliep en in 2019 voor 20 miljoen euro werd verkocht aan Benfica.

Een kwartier na rust verdubbelde Espanyol zelfs de voorsprong in eigen huis. Aleix Vidal soleerde door de verdediging van Real Madrid en rondde vervolgens keurig af. Real kwam door een fraaie treffer van clubtopscorer Karim Benzema nog wel terug tot 2-1, maar daar bleef het ook bij in het RCDE Stadium.

Ondanks de nederlaag blijft Real Madrid koploper in La Liga, omdat Real Sociedad later op de avond niet wist te winnen van Getafe (1-1). Real heeft met zeventien punten uit acht wedstrijden evenveel punten als stadgenoot Atlético Madrid en Real Sociedad, maar een beter doelsaldo dan beide clubs. Sevilla verloor met 1-0 van Granada en verzuimde zich bij de drie bovenste ploegen te voegen.

Real Madrid beleefde afgelopen dinsdag een afgang in de groepsfase van de Champions League door thuis met 1-2 te verliezen van FC Sheriff. De Moldavische club, die het winnende doelpunt één minuut voor tijd maakte, debuteert dit seizoen in het miljoenenbal.

