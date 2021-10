De spelers van FC Utrecht waren door het dolle heen na de sensationele zege bij koploper Ajax (0-1). De Domstedelingen sloegen in de slotfase toe via Django Warmerdam en hielden in het vervolg stand in de Johan Cruijff ArenA.

"Halverwege de tweede helft begon ik erin te geloven", aldus matchwinner Warmerdam tegen ESPN. "Op een gegeven moment ging Ajax met veel spelers naar voren en toen kwam er een kansje. We brachten veel passie in het verdedigen."

FC Utrecht stond de hele wedstrijd zwaar onder druk van Ajax, maar mede door fraaie reddingen van doelman Maarten Paes bleven de bezoekers overeind. In een zeldzame uitbraak van de ploeg van trainer René Hake scoorde Warmerdam in de 77e minuut met een fraai afstandsschot.

"We hebben laten dat we met een goed plan Ajax weerstand kunnen bieden", aldus Hake. "Het is mooi om te zien dat de groep dat ontzettend goed heeft opgepikt. Daar ben ik trots op. Als je de intentie hebt om een wedstrijd te winnen, is het volgens mij prima om zo verdedigend te spelen."

Django Warmerdam was de matchwinner met het enige doelpunt van de wedstrijd. Foto: Pro Shots

Janssen: 'Dit is geweldig'

Volgens aanvoerder Willem Janssen was het aan het verdedigen van FC Utrecht te danken dat Ajax niet scoorde. "We schoven heel veel en liepen de passlijnen dicht. Op een gegeven moment zag je dat ze moeilijk openingen vonden, dan weet je dat je in de wedstrijd zit."

"Het was niet zozeer Italiaans verdedigen, want we werden teruggedrongen door Ajax. Naarmate de eerste helft vorderde kwamen we er te weinig uit, maar dat hebben we in de tweede helft goed gedaan. Dit is geweldig. Je weet dat het een heel moeilijke opgave is, maar je moet altijd geloof hebben."

FC Utrecht bezorgde Ajax in de Johan Cruijff ArenA de eerste nederlaag van het seizoen en is vooralsnog de nieuwe nummer twee van de Eredivisie. De Domstedelingen hebben twee punten minder dan koploper Ajax. Feyenoord kan FC Utrecht bij een zege op Vitesse later op de dag nog wel passeren.