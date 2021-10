Trainer Erik ten Hag vindt dat Ajax de 0-1-nederlaag tegen FC Utrecht zondag over zichzelf heeft afgeroepen. De Amsterdammers speelden slordig en incasseerden in de slotfase de eerste tegentreffer sinds augustus in de Eredivisie.

"We stonden niet vanaf de eerste minuut aan", oordeelde Ten Hag in de Johan Cruijff ArenA tegen ESPN. "Ik vind dat we 100 procent tempo en focus op de mat moeten leggen en dat was er duidelijk niet in de eerste fase van de wedstrijd. Dan loop je achter de feiten aan."

Ajax kreeg in de eerste tien minuten wel uitstekende kansen op de 1-0, maar die waren niet aan David Neres en Sébastien Haller besteed. Daarna beten de Amsterdammers zich regelmatig stuk op de verdediging van het compact spelende FC Utrecht, dat de Johan Cruijff ArenA in de 77e minuut via Django Warmerdam in rouw dompelde.

"Die kansen in de eerste tien minuten moeten op ons niveau gewoon binnen", was Ten Hag kritisch op Neres en Haller. "In het vervolg van de eerste helft was het tempo te laag. FC Utrecht stond hartstikke goed, maar het is aan ons om ruimte te creëren. Onze creatievelingen kwamen te laat in beweging en dan komen die ruimtes er niet."

Het was de eerste keer in een jaar - 4 oktober 2020 - dat Ajax er in een competitiewedstrijd niet in slaagde om een doelpunt te maken. De Amsterdammers leden daarnaast de eerste Eredivisie-nederlaag sinds 5 december 2020 en het eerste puntenverlies sinds augustus.

"Deze nederlaag is bitter en komt aan. Dit soort tikken krijg je tijdens een seizoen, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. We zullen een andere mentaliteit nodig hebben bij de start van een wedstrijd, want dit kunnen we ons niet permitteren. Zeker niet tegen een ploeg als FC Utrecht", aldus Ten Hag.

De spelers van Ajax druipen af na de nipte nederlaag tegen FC Utrecht. De spelers van Ajax druipen af na de nipte nederlaag tegen FC Utrecht. Foto: ANP

Klaassen: 'Dit was geen FC Groningen'

Davy Klaassen vindt eveneens dat Ajax te weinig liet zien voor eigen publiek om een serieuze kans te maken op de overwinning. De middenvelder merkte dat FC Utrecht een zwaardere tegenstander was dan de ploegen die de Amsterdammers in de voorbije weken overtuigend versloegen.

"Het is geen FC Groningen, want ze willen zelf ook nog wat", trok Klaassen de vergelijking met de 3-0-zege van 25 september op de Groningers. "FC Utrecht heeft het heel goed gedaan door ons spel te ontregelen, maar ik vind wel dat wij van ze moeten winnen. We waren niet top vandaag en gewoon niet goed genoeg."

Voor de 28-jarige Klaassen was het persoonlijk ook geen fijne wedstrijd om op terug te kijken, want hij moest opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Ten Hag koos op het middenveld wederom voor Steven Berghuis, die de laatste weken met doelpunten en assists belangrijk is voor Ajax.

"Ik wil gewoon spelen, dat is duidelijk", zei Klaassen over zijn reserverol. "Steven en ook het team doen het hartstikke goed, maar ik wil het ook hartstikke goed doen. Iedereen wil spelen, dat is denk ik ook wel logisch."

Ajax sluit de achtste speelronde ondanks de nederlaag nog wel af als koploper. FC Utrecht heeft slechts twee punten minder en meldt zich ook in de top van de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie