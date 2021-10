Tottenham Hotspur heeft zondag de eerste zege in ruim een maand tijd geboekt. De ploeg van de geplaagde trainer Nuno was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Aston Villa. Leicester City verkeert in crisissferen nadat een 0-2-voorsprong tegen Crystal Palace uit handen werd gegeven.

Tottenham Hotspur, waar Steven Bergwijn nog altijd ontbrak vanwege een blessure, kwam uitstekend uit de startblokken tegen Aston Villa. Pierre Højbjerg schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek: 1-0.

Halverwege de tweede helft bracht Aston Villa tegen de verhouding in de stand in evenwicht via Ollie Watkins, maar niet veel later ging Tottenham weer aan de leiding. Na een fraaie dribbel van Son Heung-min bezorgde Lucas Moura de thuisploeg de eerste zege sinds 29 augustus, toen 'Spurs' met 1-0 won van Watford.

Tottenham Hotspur klimt door de overwinning naar de achtste plaats op de ranglijst. De Londenaren hebben na zeven duels twaalf punten, terwijl het Aston Villa van bankzitter Anwar El Ghazi twee punten minder heeft en tiende staat.

Leicester City gaf een 0-2-voorsprong uit handen tegen Crystal Palace. Foto: Reuters

Crisis bij Leicester na gelijkspel

Bij Leicester City is het crisis na het gelijkspel tegen Crystal Palace. De nummer vijf van het afgelopen Premier League-seizoen gaf een 0-2-voorsprong uit handen en speelde met 2-2 gelijk tegen de Londenaren, waardoor 'The Foxes' nu dertiende staan.

Leicester City kende nog een uitstekend begin op Selhurst Park. Door doelpunten van Kelechi Iheanacho en Jamie Vardy leidden de bezoekers bij rust met 0-2. Voor Vardy was het alweer zijn zesde doelpunt van het Premier League-seizoen.

Na de onderbreking ging het helemaal mis voor de ploeg van manager Brendan Rodgers. Michael Olise zorgde in de 61e minuut voor de aansluiting, waarna Jeffrey Schlupp tien minuten later de 2-2 op het bord zette. Daardoor bleef Leicester City voor de vierde wedstrijd op een rij zonder zege.

Het gepromoveerde Brentford sprokkelde weer een punt in de Premier League met een gelijkspel tegen West Ham United (1-1). Later op de dag staat de topper tussen Liverpool en Manchester City op het programma. Op Anfield rolt de bal om 17.30 uur.

