AZ heeft zondag de tweede competitiezege op rij geboekt. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in Leeuwarden met 1-3 te sterk voor SC Cambuur, dat na vier overwinningen in de laatste vijf duels een opmars gestuit zag worden.

Vanaf de aftrap was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Cambuur en dat resulteerde in de zeventiende minuut in de openingstreffer van Dani de Wit. De aanvallende middenvelder kopte een voorzet van Owen Wijndal binnen.

Een kwartier later was Wijndal de afmaker. Op aangeven van Jesper Karlsson schoot de linksback de bal keurig in de verre hoek, waarna Jordy Clasie na een uur spelen met een bekeken stiftje de marge naar drie bracht. De 1-3 van Michael Breij in de slotfase kwam te laat voor Cambuur, dat in de laatste minuut Alex Bangura nog zijn tweede gele kaart van de wedstrijd zag pakken.

Een smet op de overwinning van AZ was het uitvallen van Fredrik Midtsjø. De middenvelder raakte op slag van rust geblesseerd aan zijn knie en kon niet meer verder, al stapte hij wel zelfstandig naar de kleedkamer. De ernst van de kwetsuur van de Noor is niet bekend.

Door de overwinning laat AZ de onderste regionen in de Eredivisie achter zich. De Alkmaarders, die na vijf duels nog de voorlaatste plaats op de ranglijst bezetten, staan twaalfde met negen punten uit zeven duels. Donderdag won de ploeg van trainer Jansen ook al in de Conference League van FK Jablonec (1-0).

Voor Cambuur komt een einde aan een fraaie reeks. Met twaalf punten uit de eerste zeven duels beleefden de Friezen hun beste competitiestart ooit in de Eredivisie, maar na de nederlaag tegen AZ is de ploeg van trainer Henk de Jong teruggevallen naar de achtste plaats.

