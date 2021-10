Koploper Ajax heeft zondag voor het eerst dit seizoen een nederlaag geleden in de Eredivisie. De Amsterdammers hadden het in de Johan Cruijff ArenA lastig met FC Utrecht en verloren met 0-1.

Django Warmerdam zorgde in de 77e minuut met een schot in de verre hoek voor het enige doelpunt van de wedstrijd in Amsterdam. De oud-Ajacied was zo verantwoordelijk voor de eerste competitienederlaag van Ajax sinds 5 december 2020 (1-2 tegen FC Twente).

FC Twente was op 22 augustus ook de laatste club die erin slaagde om Ajax puntenverlies te bezorgen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag won daarna zonder tegendoelpunt van Vitesse, PEC Zwolle, SC Cambuur, Fortuna Sittard en FC Groningen en was tussendoor in de Champions League te sterk voor Sporting CP en Besiktas.

Het was de eerste keer sinds 4 oktober 2020 dat Ajax er niet in slaagde om een doelpunt te maken in een Eredivisie-wedstrijd. Bijna precies een jaar geleden won FC Groningen met 1-0 van de 35-voudig landskampioen, die sindsdien altijd minstens één keer doel trof in een competitieduel.

Ajax blijft ondanks de nederlaag tegen FC Utrecht ook na deze speelronde koploper in de Eredivisie. Naaste belagers Feyenoord (uit tegen Vitesse om 16.45 uur) en PSV (thuis tegen Sparta Rotterdam om 20.00 uur) komen zondag nog in actie, maar kunnen de Amsterdammers (nog) niet passeren op de ranglijst.

FC Utrecht pakte door een doelpunt in de 77e minuut verrassend de zege in de Johan Cruijff ArenA. FC Utrecht pakte door een doelpunt in de 77e minuut verrassend de zege in de Johan Cruijff ArenA. Foto: ANP

Ajax schittert niet tegen FC Utrecht

Met vijf competitiezeges op rij zonder tegendoelpunt was het geen verrassing dat Ajax direct het initiatief nam in de Johan Cruijff ArenA. Dat leidde al direct tot een kans voor David Neres - hij mocht ten koste van Antony starten als rechtsbuiten - maar zijn schot in kansrijke positie werd gekraakt. Vlak daarna schoot de inkomende Sébastien Haller naast na goed voorwerk van Dusan Tadic aan de linkerkant.

Toch kwam Ajax er een stuk minder eenvoudig doorheen dan in de duels met bijvoorbeeld SC Cambuur (9-0) en Fortuna Sittard (0-5). FC Utrecht hield stand en kwam er zelf meerdere keren gevaarlijk uit. Door goed verdedigend werk bleven schoten op doel uit, terwijl Ryan Gravenberch wel bijna een doelpunt inleidde. De middenvelder speelde de bal te kort terug op doelman Remko Pasveer, maar die was alert en kon op tijd wegschieten voordat Anastasios Douvikas kon oppikken.

Veelzeggend voor het spel van Ajax was dat de fans applaudisseerden toen Antony, Daley Blind en Davy Klaassen door trainer Erik ten Hag werden gesommeerd om warm te lopen. De Amsterdammers kregen voor rust nog wel één goede kans, maar Steven Berghuis schoot rakelings naast.

Doelman Maarten Paes hield FC Utrecht op de been. Doelman Maarten Paes hield FC Utrecht op de been. Foto: Pro Shots

Doelman Paes uitblinker bij effectief FC Utrecht

Het spelbeeld in de tweede helft veranderde niet veel, al drong Ajax wat meer aan. Het was tien minuten na rust aan Maarten Paes te danken dat FC Utrecht niet op achterstand kwam. De keeper stopte tot twee keer toe een inzet van Haller en keerde vervolgens ook een inzet van Tadic met een zeer fraaie redding.

Ten Hag had na 57 minuten genoeg gezien en besloot Blind, Klaassen en Antony te brengen voor Nicolás Tagliafico, Gravenberch en Neres. De invallers brachten direct een nieuwe impuls: de dreigende Antony zag zijn lage schot gepakt worden door Paes en vijf minuten later kopte Klaassen rakelings over. FC Utrecht deed er ondertussen alles aan om tijd te rekken en kreeg van scheidsrechter Bas Nijhuis twee keer geel, maar hield wel stand.

De ploeg van Hake stond defensief goed, voorkwam grote kansen van Ajax en bleek in de slotfase uiterst effectief. Jurriën Timber leed balverlies en in de counter gaf zijn bij FC Utrecht ingevallen broertje Quinten de bal aan Warmerdam, die Pasveer verraste met een schot in de verre hoek.

Met aankoop Mohamed Daramy en Danilo als laatste twee invallers hoopte Ten Hag in de slotfase nog iets af te dwingen, maar Ajax ging er niet veel beter van voetballen. De thuisploeg speelde bijzonder slordig en kwam in de slotminuten op wat hectische momenten in het strafschopgebied na niet meer in de buurt van de gelijkmaker.

Remko Pasveer werd verrast door een schot van Django Warmerdam in de verre hoek. Remko Pasveer werd verrast door een schot van Django Warmerdam in de verre hoek. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie