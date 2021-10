Feyenoord begint zondag zonder aanvoerder Jens Toornstra aan de uitwedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie. De middenvelder wordt in het GelreDome vervangen door Fredrik Aursnes.

Opstellingen Vitesse en Feyenoord Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Bero, Gboho, Tronstad; Openda en Darfalou.

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen en Sinisterra

Het is niet bekend waarom de 32-jarige Toornstra in de basiself ontbreekt. Hij speelde afgelopen donderdag nog negentig minuten tegen Slavia Praag (2-1-winst) in de Conference League. Toornstra zit wel op de bank in Arnhem.

Door de reserverol van Toornstra zit de aanvoerdersband om de arm van doelman Justin Bijlow. De 25-jarige Aursnes, die in de zomerse transferperiode overkwam van Molde FK, speelde dit seizoen al zes Eredivisie-wedstrijden.

Trainer Arne Slot heeft Reiss Nelson voor het eerst dit seizoen bij de selectie van Feyenoord gehaald. De 21-jarige aanvaller, die wordt gehuurd van Arsenal, begint op de bank. Nelson kwam in zijn loopbaan tot 48 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van 'The Gunners'.

Bij Vitesse haakte doelman Markus Schubert in de warming-up af met een blessure. Jeroen Houwen neemt zijn plaats onder de lat in. Verder beginnen de Arnhemmers zoals gewoonlijk met vijf verdedigers. In de voorhoede kiest trainer Thomas Letsch voor Oussama Darfalou en dat gaat ten koste van Nikolai Baden Frederiksen.

De wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

