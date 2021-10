Stefanie van der Gragt beseft dat de harde 4-1-nederlaag van Ajax tegen Feyenoord in de eerste Klassieker voor vrouwen voor een groot deel op haar conto te schrijven is. De verdediger kreeg zondag aan het begin van de tweede helft een rode kaart vanwege natrappen.

"Ik vind het hartstikke zwaar bestraft, maar het hoort gewoon niet wat ik deed. Ik benadeel mijn team en dat neem ik mezelf kwalijk", zei de 29-jarige Van der Gragt na het duel op sportpark Varkenoord tegen ESPN.

De Oranje-international vocht een duel om de bal uit met Pia Rijsdijk en gaf de Feyenoorder daarna uit frustratie een lichte trap. De scheidsrechter zag het incident en stuurde Van der Gragt weg, waardoor de thuisploeg de 2-1-voorsprong niet meer in gevaar zag komen en zelfs uit kon lopen naar 4-1.

Aanvoerder Sherida Spitse zag het natrappen van Van der Gragt zelf niet, maar baalt wel flink van de actie van haar ploeggenote. "Ik vind het niet kunnen. Dit (natrappen, red.) doe je niet, het hoort er niet bij. In duels kan het hard gaan, maar je moet wel respect voor elkaar hebben. Ook in deze Klassieker."

Overigens vindt Spitse dat Ajax ook met elf speelsters te weinig liet zien tegen Feyenoord, dat na ruim een half uur al met 2-0 leidde. De Rotterdammers kregen in de slotfase van de wedstrijd ook voldoende kansen om verder weg te lopen bij Ajax, maar de bezoekers bleven een nog pijnlijkere nederlaag bespaard.

"We gaven in de eerste tien minuten vijf corners weg en dat mag niet", oordeelde Spitse. "We begonnen niet scherp, terwijl we wisten dat zij er vol bovenop zouden gaan. Vorige week hadden we echt de energie en de wil om te winnen, maar dat zag je vandaag niet. We hebben onszelf niet goed laten zien en dat doet wel zeer."