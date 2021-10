Paris Saint-Germain heeft zondag zijn eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. Stade Rennais was in eigen huis met 2-0 te sterk voor de Franse topclub, die met de droomaanval Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar aantrad.

PSG-trainer Mauricio Pochettino stelde in het Roazhon Park in Rennes met Ángel Di María zelfs nog een vierde topaanvaller op. Messi, die dinsdag bij de Champions League-zege op Manchester City (2-0) zijn eerste goal voor PSG maakte, begon als nummer tien achter spits Mbappé. Georginio Wijnaldum viel pas een kwartier voor tijd in.

Paris Saint-Germain had bijna 70 procent van het balbezit, maar het was Rennes dat de doelpunten maakte in eigen huis. In de laatste minuut van de eerste helft opende Gaëtan Laborde de score door bij de tweede paal een goede voorzet van voormalig Ajax-doelwit Kamaldeen Sulemana binnen te tikken.

In de eerste minuut van de tweede helft was het weer raak. Stade Rennais ging direct vanaf de aftrap in de aanval, waarna een geheel vrijstaande Flavien Tait een goede pass van Laborde promoveerde tot doelpunt.

Mbappé was de gevaarlijkste aanvaller van PSG en de Fransman dacht twintig minuten voor tijd ook de 2-1 te maken, maar zijn treffer werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. De Franse koploper verloor zo voor het eerst dit seizoen punten, na acht zeges op rij om de competitie mee te beginnen.

Stade Rennais was donderdag nog in Nederland. De ploeg van trainer Bruno Génésio won in de groepsfase van de Conference League met 1-2 van Vitesse. De club uit Bretagne staat met twaalf punten uit negen wedstrijden in de subtop in Ligue 1.

Stade Rennais verraste de sterren van Paris Saint-Germain.

Invaller Boadu wint met AS Monaco

Het AS Monaco van Myron Boadu boekte de derde overwinning op rij in de Ligue 1 door Girondins de Bordeaux met 3-0 te verslaan. Aurélien Tchouaméni opende de score in de 35e minuut, waarna Aleksandr Golovin en Wissam Ben Yedder (strafschop) de marge naar drie vergrootten.

Boadu begon op de bank bij Monaco, maar werd in de 73e minuut ingebracht voor Ben Yedder. De van AZ overgekomen spits, die donderdag nog een basisplek had in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad, speelde zijn achtste competitiewedstrijd van het seizoen.

Monaco staat nu op veertien punten, tien punten minder dan koploper Paris Saint-Germain. Later op zondag komt het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz nog in actie tegen Saint-Etienne.

Sven Botman boekte met Lille OSC een 2-0-zege op Olympique Marseille. Jonathan David zorgde in de 28e minuut voor de openingstreffer en maakte er diep in blessuretijd ook 2-0 van in Stade Pierre-Mauroy. Botman deed de hele wedstrijd mee bij Lille, dat met veertien punten in de subtop staat.

AS Monaco was in eigen huis een maatje te groot voor Bordeaux.

Opstootje tussen Hoedt en Lang bij Belgische topper

In België was er geen winnaar bij de topper tussen 34-voudig landskampioen Anderlecht en 17-voudig landskampioen Club Brugge: 1-1.

Mats Rits opende al na een kwartier de score namens Club Brugge. Benito Raman viel in de 73e minuut in bij Anderlecht en had slechts twee minuten nodig om de gelijkmaker op het scorebord te zetten.

Bij de thuisploeg stonden Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee in de basis. Club Brugge begon met de voor Oranje opgeroepen Noa Lang, die in de tweede helft net als Hoedt geel kreeg na een opstootje tussen de twee Nederlanders. Ruud Vormer viel in de 66e minuut in bij de bezoekers, terwijl Bas Dost op de bank bleef.

