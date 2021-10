Feyenoord heeft zondag de eerste Klassieker voor vrouwen in de Eredivisie overtuigend gewonnen. De Rotterdammers waren op een volgepakt sportpark Varkenoord met 4-1 te sterk voor de Amsterdammers, die het grootste gedeelte van de tweede helft met een vrouw minder speelden.

Feyenoord opende al na elf minuten de score in Rotterdam. Jada Conijnenberg kreeg de bal in haar voeten na een corner en schoot direct raak in de korte hoek, waarmee ze voor het eerste doelpunt ooit zorgde in de Klassieker voor vrouwen.

Tien minuten voor rust tekende Maxime Bennink voor de 2-0, maar Ajax toonde veerkracht en zorgde twee minuten later al voor de aansluitingstreffer. Nadine Noordam schoot raak na een combinatie in het strafschopgebied en bracht daarmee de spanning terug, al gaf Ajax de wedstrijd in de tweede helft door eigen toedoen alsnog uit handen.

Stefanie van der Gragt kreeg in de 54e minuut een directe rode kaart voor natrappen bij Pia Rijsdijk en een kwartier voor tijd zorgde Feyenoord voor de beslissing door een blunder van Isa Pothof. De keeper liet een houdbaar schot van Cheyenne van de Goorbergh op het natte gras door haar vingers glippen.

Ajax Vrouwen speelde een groot deel van de tweede helft met een vrouw minder door een rode kaart van Stefanie van der Gragt. Foto: ANP

Ajax blijft 5-1 bespaard door gemiste penalty

Rijsdijk maakte er in de 79e minuut ook nog 4-1 van, waarmee het duel definitief gespeeld was. Annouk Boshuizen kreeg vijf minuten voor tijd zelfs nog de kans om de marge naar vier te vergroten, maar ze schoot van 11 meter op de paal.

Feyenoord is dit seizoen voor het eerst vertegenwoordigd in de Vrouwen Eredivisie. Bij de eerste Klassieker voor vrouwen ooit waren, net als bij de wedstrijden tussen de mannenploegen, geen uitsupporters welkom. Er zaten wel circa tweeduizend toeschouwers op de tribune.

Feyenoord boekte de tweede zege en staat nu met acht punten uit vier wedstrijden op de derde plek. De Amsterdammers hebben een punt minder én een duel meer gespeeld.

