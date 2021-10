Vitesse-Feyenoord ·

Jens Toornstra na afloop van de 2-1-nederlaag bij ESPN: "Vitesse heeft de hele wedstrijd doodgelegd. We komen wel in die positie en dat is onze schuld. We krijgen twee keer vroeg een goal tegen. Wat moet je van die laatste twintig minuten zeggen? Zeggen jullie het maar. We moeten nog een stap maken dat we ook dit soort wedstrijden winnen."