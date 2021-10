Zlatan Ibrahimovic viert zondag al zijn veertigste verjaardag, maar Stefano Pioli heeft nog altijd niet het idee dat het einde van zijn profcarrière snel volgt. Volgens de trainer van AC Milan is de Zweedse spits na al die jaren niet verzadigd.

"Ik heb geen idee hoelang Zlatan door wil gaan. Maar als ik zijn gretigheid, passie en bereidheid om deel uit te maken van dit team zie, zou ik zeggen dat hij voor altijd door kan blijven spelen. Zijn fysieke en mentale gesteldheid zullen uiteindelijk de doorslag geven", zei Pioli op zijn persconferentie voor het duel met Atalanta van zondag (aftrap 20.45 uur).

Ibrahimovic speelde dit seizoen door een achillespeesblessure nog maar één wedstrijd voor AC Milan, al kwam hij in dat ene half uur tegen Lazio wel direct tot scoren. Vorig seizoen liet de spits met 17 doelpunten in 27 officiële duels al zien dat de sleet er nog altijd niet op zit, al miste hij toen ook de nodige wedstrijden door blessureleed.

"Zlatan zal niet in heel veel wedstrijden nog op 100 procent kunnen spelen, maar zijn passie voor de sport is ongelooflijk", benadrukte Pioli. "Hij kan helaas ook niet voor ons spelen tegen Atalanta, maar hij voelt zich wel steeds beter en gebruikt de komende periode nog om te herstellen."

Zlatan Ibrahimovic is veertig jaar, maar lijkt voorlopig nog niet te stoppen als profvoetballer. Zlatan Ibrahimovic is veertig jaar, maar lijkt voorlopig nog niet te stoppen als profvoetballer. Foto: EPA

'Ik zou zijn loopbaan zo lang mogelijk willen verlengen'

Tussen 2010 en 2012 speelde Ibrahimovic ook al voor AC Milan, op dat moment de zesde club in zijn rijke loopbaan. De 118-voudig international begon zijn carrière eind vorige eeuw bij Malmö FF en keerde na avonturen bij Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy in de zomer van 2020 terug in Milaan.

Ibrahimovic kon bij elke club een verdienstelijk doelpuntengemiddelde overleggen en is met 62 doelpunten ook nog eens topscorer aller tijden van Zweden. Die positie kan de boomlange spits nog verstevigen, want bondscoach Janne Andersson riep hem deze week op voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van de Scandinaviërs.

AC Milan-coach Pioli denkt dat de kersverse veertigjarige Ibrahimovic het leven als profvoetballer voorlopig nog niet zat is, ook al loopt zijn contract dit seizoen af. "Hij doet wat hij leuk vindt. Als ik hem voor zijn verjaardag een cadeau zou mogen geven, dan zou ik zijn loopbaan zo lang mogelijk willen verlengen."