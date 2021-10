Ronald Koeman zegt dat hij rust ervaart, nadat FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta zaterdagmiddag zijn steun uitsprak en zei dat de Nederlander ook bij een nederlaag in de La Liga-topper tegen Atlético Madrid trainer blijft in Camp Nou. Barcelona verloor vervolgens met 2-0 in Madrid.

"De steun van Laporta is belangrijk", zei Koeman na het verlies van zijn ploeg in Wanda Metropolitano. "Als ik die niet heb, is het moeilijk om rust in mijn hoofd te hebben en geduldig te kunnen werken."

Laporta vertelde zaterdagmiddag dat hij Koeman had gebeld. "Koeman verdient het vertrouwen. Ik heb met hem gesproken en mijn conclusies getrokken. Ik waardeer het zeer dat hij in een moeilijke tijd naar Barcelona is gekomen", aldus Laporta over de trainer, die nog tot komende zomer onder contract staat.

Koeman bevestigde zaterdagavond de goede gesprekken met Laporta. "Hij heeft me gisteren gebeld en vanochtend hebben we opnieuw gesproken. In dat opzicht is er nu in ieder geval duidelijkheid. En ik moet toegeven dat zijn woorden mij rust geven."

'We moeten drie keer winnen'

Na de 3-0-nederlaag woensdag in de Champions League tegen Benfica werd al volop gespeculeerd over een ontslag van Koeman, maar na crisisberaad van het bestuur mocht hij toen blijven. Het lijkt er nu dus op dat de nederlaag tegen Atlético de voormalig bondscoach ook niet fataal wordt.

Koeman, die de topper tegen Atlético door een schorsing vanaf de tribune zag, beseft dat er nu wel snel gepresteerd moet worden door Barcelona. "Het draait om de resultaten. Na de interlandperiode hebben we drie thuiswedstrijden, die moeten we winnen", zei hij.

De eerstvolgende wedstrijd van de huidige nummer negen van La Liga is op 17 oktober thuis tegen Valencia. Drie dagen later treft FC Barcelona in de Champions League Dynamo Kiev en op zondag 24 oktober is in Camp Nou de Clásico tegen Real Madrid.