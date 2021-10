De 2-0-nederlaag van FC Barcelona bij Atlético Madrid kwam zaterdagavond hard aan bij Gerard Piqué. De ervaren verdediger concludeerde dat zijn ploeg aanvallend onmachtig was in de topper.

"We hadden wel drie uur kunnen voetballen zonder te scoren", reageerde hij na het verlies in het Wanda Metropolitano, waar Thomas Lemar en Piqués voormalige ploeggenoot Luis Suárez al voor rust de eindstand op het scorebord zetten.

Voor de Catalanen, waar Ronald Koeman vanwege een schorsing niet op de bank mocht zitten, is het de tweede dreun binnen een week tijd. Woensdag werd in de Champions League met 3-0 verloren van Benfica.

"We lijden momenteel", geeft Piqué toe. "Er zit niets anders op dan te blijven vechten en hard te werken. De relatie tussen de spelers onderling is nog altijd erg goed en we doen er echt alles aan om de situatie te keren."

'Moeten onszelf niet voor de gek houden'

Dat de financiële malaise van FC Barcelona ook terug te zien is op het veld, is volgens Piqué geen geheim. "Je moet wel blind zijn om niet te zien wat we allemaal missen. We moeten onszelf ook niet voor de gek houden, het zijn gewoon moeilijke tijden. Maar we zullen ons herstellen."

Ondanks de moeizame serie begon de huidige nummer negen van La Liga volgens Piqué nog met vertrouwen aan de wedstrijd. "Maar we lieten ons door twee identieke acties van Lemar in de luren liggen. Tijdens de interlandbreak moeten we het hoofd weer leegmaken en daarna opnieuw beginnen."

De eerstvolgende wedstrijd van de huidige nummer negen van La Liga is op 17 oktober thuis tegen Valencia.