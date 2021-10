FC Barcelona heeft zaterdag opnieuw een nederlaag geleden. Na het 3-0-verlies tegen Benfica woensdag in de Champions League ging de ploeg van trainer Ronald Koeman in de Spaanse topper tegen Atlético Madrid met 2-0 onderuit. Voor de Nederlandse trainer nemen de problemen daardoor verder toe.

Halverwege stond de 2-0-eindstand al op het scorebord in Wanda Metropolitano door treffers van Thomas Lemar en Luis Suárez, die zijn oude club pijn deed. De Catalanen - met Memphis Depay en Frenkie de Jong in de basis en Luuk de Jong als invaller - stichtten amper gevaar, terwijl Koeman op de tribune zijn tweede en laatste wedstrijd schorsing uitzat.

Door de slechte resultaten speculeren Spaanse media al langer over een vertrek van Koeman, die in augustus 2020 werd aangesteld. Na de nederlaag tegen Benfica hield het bestuur al crisisberaad, maar dat leidde niet tot het ontslag van Koeman.

Zaterdagmiddag verraste voorzitter Joan Laporta met de mededeling dat Koeman ongeacht het resultaat tegen Atlético mag blijven. "Hij verdient het vertrouwen. Ik waardeer het zeer dat hij in een moeilijke tijd naar Barcelona is gekomen", zei Laporta.

Het lijkt er daardoor op dat Koeman na de interlandperiode weer op de bank zal zitten bij Barça. De eerstvolgende wedstrijd van de huidige nummer negen van La Liga is op 17 oktober thuis tegen Valencia.

Eerste kans Atlético is raak

Hoewel Barcelona in diepe crisis verkeert, had het dit seizoen in La Liga nog niet verloren. Er werd wel al drie keer gelijkgespeeld. De vrees was dat Atlético de 26-voudig landskampioen wel zou verslaan en het ging in Madrid ook al snel die kant op.

De eerste grote kans voor Atlético was raak. Een fraaie aanval in de 23e minuut kwam via Suárez bij Lemar en die ronde overtuigend af (1-0). De frustratie was zichtbaar bij Barcelona, met routiniers Sergio Busquets en Gerard Piqué die op het veld ruzieden.

Vervolgens kon Suárez zelf scoren, maar hij schoot naast. Zo ontsnapte het aanvallend onmachtige Barcelona - met Memphis en de zeventienjarige Gavi voorin - tot de Uruguayaan vlak voor rust alsnog scoorde. De assist was van Lemar en Suárez nam goed aan en schoof de bal langs Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen: 2-0.

In de tweede helft was er eindelijk een grote kans voor Barcelona, maar die bleek niet besteed aan Philippe Coutinho. De Braziliaan werd daarna vervangen door Ansu Fati en een kwartier voor tijd mocht ook Luuk de Jong invallen. Het had niet het gewenste effect. Barcelona kon geen vuist meer maken, waardoor de problemen voor de club verder toenemen.

Programma en uitslagen La Liga Vrijdag: Athletic Bilbao-Alavés 1-0

Zaterdag: Osasuna-Rayo Vallecano 1-0

Zaterdag: Real Mallorca-Levante 1-0

Zaterdag: Cádiz-Valencia 0-0

Zaterdag: Atlético Madrid-FC Barcelona 2-0

Zondag 14.00 uur: Elche-Celta de Vigo

Zondag 16.15 uur: Espanyol-Real Madrid

Zondag 18.30 uur: Villarreal-Real Betis

Zondag 18.30 uur: Getafe-Real Sociedad

Zondag 21.00 uur: Granada-Sevilla

