Willem II moet vrezen voor het verlies van de tweede plek in de Eredivisie. De Tilburgers knokten zich zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo knap terug van een 2-0-achterstand tot 2-2, maar verloren door een doelpunt in de extra tijd alsnog met 3-2.

Halverwege leidde Heracles met 1-0 door een rake strafschop van Rai Vloet, waarna Delano Burgzorg er in de 53e minuut 2-0 van maakte. Na treffers van Mats Köhlert en Max Svensson leek Willem II alsnog een punt en misschien wel meer te pakken, maar in de vierde minuut van de extra tijd maakte Ismail Azzaoui het winnende doelpunt voor Heracles.

Door de nederlaag blijft de achterstand van Willem II op koploper Ajax twee punten, maar de Amsterdammers spelen zondag nog thuis tegen FC Utrecht.

Feyenoord, PSV en ook FC Utrecht kunnen Willem II zondag passeren. De Rotterdammers gaan op bezoek bij Vitesse en de Eindhovenaren sluiten het Eredivisie-weekend af met een uitduel met Sparta Rotterdam.

Eredivisie-speelronde 8 Vrijdag 20.00 uur: FC Groninge-FC Twente 1-1

Zaterdag 18.45 uur: RKC-Go Ahead 1-1

Zaterdag 20.00 uur: PEC-Heerenveen 0-1

Zaterdag 20.00 uur: Heracles-Willem II 3-2

Zaterdag 21.00 uur: Fortuna-NEC 1-3

Zondag 14.30 uur: Ajax-FC Utrecht

Zondag 14.30 uur: Cambuur-AZ

Zondag 16.45 uur: Vitesse-Feyenoord

Zondag 20.00 uur: PSV-Sparta

Vreugde bij Heracles na de 2-0 van Delano Burgzorg. Vreugde bij Heracles na de 2-0 van Delano Burgzorg. Foto: ANP

Vloet maakt bijna tweede goal

Na drie zeges op rij, waaronder de verrassende 2-1 tegen PSV, was Willem II met vertrouwen afgereisd naar Almelo, maar daar kwam de ploeg van trainer Fred Grim in de problemen. Heracles-aanvaller Burgzorg miste oog in oog met Timon Wellenreuther een enorme kans op de 1-0.

Desondanks leek Willem II met 0-0 de rust te halen, totdat Ulrik Jenssen Heracles-spits Kaj Sierhuis in de veertigste minuut onderuithaalde in het strafschopgebied. Vloet schoot vanaf 11 meter raak: 1-0.

Vlak na rust werd het bijna nog erger voor Heracles. De paal voorkwam een tweede treffer van Vloet, waarna Burgzorg de rebound naast schoot. Even later was het alsnog raak voor de ploeg van trainer Frank Wormuth. Burgzorg omspeelde Willem II-keeper Wellenreuther en schoof de 2-0 in het lege doel.

Mats Köhlert maakte de eerste goal van Willem II. Mats Köhlert maakte de eerste goal van Willem II. Foto: Pro Shots

Azzaoui doet oude club pijn

Met een beetje geluk kwam Willem II in de 66e minuut terug tot 2-1. Köhlert schoot via Heracles-verdediger Marco Rente raak en elf minuten later was het zelfs 2-2. Invaller Svensson tikte op aangeven van de eveneens ingevallen Argyris Kampetsis de gelijkmaker binnen.

Er volgde een boeiende slotfase, waarin beide ploegen voor de winst gingen. In de vierde minuut van de blessuretijd was het Heracles dat de drie punten pakte door een treffer van Azzaoui, die in het seizoen 2018/2019 nog voor Willem II speelde.

De Belgische invaller schoot hoog binnen en bezorgde zijn oude club zo de eerste nederlaag sinds de 0-4 tegen Feyenoord op 15 augustus.

Teleurstelling na afloop bij Willem II. Teleurstelling na afloop bij Willem II. Foto: ANP

