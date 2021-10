PEC Zwolle blijft ook na acht speelronden in de Eredivisie troosteloos op de laatste plaats staan. Door een eigen doelpunt van Bram van Polen werd zaterdag thuis met 0-1 verloren van sc Heerenveen. Fortuna Sittard, dat voorlaatste staat, bleef thuis tegen NEC eveneens met lege handen: 1-3.

Aanvoerder Van Polen werd de schlemiel toen hij in de 63e minuut een strakke voorzet van Milan van Ewijk niet kon verwerken, waardoor de bal achter zijn eigen doelman Kostas Lamprou belandde.

PEC mocht blij zijn dat het op dat moment nog met elf man op het veld stond. Spits Slobodan Tedic, die vroeg in de wedstrijd met een spectaculaire omhaal dicht bij de 1-0 was, kwam goed weg met geel toen hij kort voor rust zijn elleboog in het gezicht van Sven van Beek plantte.

De ploeg van trainer Art Langeler is dramatisch aan het seizoen begonnen. Zeven van de eerste acht wedstrijden werden verloren. Alleen het duel met Sparta Rotterdam (1-1) leverde een puntje op. Bovendien is PEC met slechts twee doelpunten met afstand de minst productieve ploeg van de Eredivisie.

Voor Heerenveen komt er met de overwinning een einde aan een slechte serie, waarin van zowel Feyenoord als FC Twente werd verloren. De Friezen staan met dertien punten op de zevende plaats.

Jonathan Okita was met een goal en twee assists de uitblinker bij NEC. Foto: ANP

Fortuna kan niet verder weglopen bij PEC

Nummer zeventien Fortuna Sittard slaagde er niet in om het gat van vier punten met PEC te vergroten. De ploeg van trainer Sjors Ultee kon in eigen huis geen vuist maken tegen NEC: 1-3.

NEC, dat vorige week ondanks een knappe comeback verloor van Feyenoord (5-3), kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Jonathan Okita scoorde uit een voorzet van Bart van Rooij.

Okita speelde ook een belangrijke rol bij de tweede en derde Nijmeegse goal. De Duitse aanvaller gaf in de 26e minuut de assist op de 0-2 van Elayis Tavsan en deed dat kort na rust ook bij de 1-3 van Jordy Bruijn. Een benutte penalty van Mats Seuntjens was tien minuten voor rust het enige wapenfeit van Fortuna.

Het gepromoveerde NEC is bezig met een goede seizoenstart. Met elf punten uit acht duels staat de club van trainer Rogier Meijer keurig in de middenmoot.

Vreugde bij NEC. Vreugde bij NEC. Foto: Getty Images

