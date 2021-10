PEC Zwolle blijft ook na acht speelronden in de Eredivisie troosteloos op de laatste plaats staan. Door een eigen doelpunt van Bram van Polen werd zaterdag thuis met 0-1 verloren van sc Heerenveen.

Aanvoerder Van Polen werd de schlemiel toen hij in de 63e minuut een strakke voorzet van Milan van Ewijk niet kon verwerken, waardoor de bal achter zijn eigen doelman Kostas Lamprou belandde.

PEC mocht blij zijn dat het op dat moment nog met elf man op het veld stond. Spits Slobodan Tedic, die vroeg in de wedstrijd met een spectaculaire omhaal dicht bij de 1-0 was, kwam goed weg met geel toen hij kort voor rust zijn elleboog in het gezicht van Sven van Beek plantte.

De ploeg van trainer Art Langeler is dramatisch aan het seizoen begonnen. Zeven van de eerste acht wedstrijden werden verloren. Alleen het duel met Sparta Rotterdam (1-1) leverde een puntje op. Bovendien is PEC met slechts twee doelpunten met afstand de minst productieve ploeg van de Eredivisie.

De achterstand op Fortuna Sittard, dat voorlaatste staat, bedraagt vier punten. De Limburgers spelen momenteel thuis tegen NEC en kunnen dus mogelijk verder uitlopen.

Voor Heerenveen komt er met de overwinning een einde aan een slechte serie, waarin van zowel Feyenoord als FC Twente werd verloren. De Friezen staan met dertien punten op de zevende plaats.

