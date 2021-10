Go Ahead Eagles heeft zaterdag op bezoek bij RKC Waalwijk net naast de eerste uitzege van het seizoen gegrepen. Het duel in de onderste regionen van de Eredivisie eindigde in 1-1.

Go Ahead leek twee minuten voor tijd de overwinning uit het vuur te slepen. Invaller Isac Lidberg ging het luchtduel aan met RKC-keeper Etienne Vaessen en werkte de bal met het hoofd over de doellijn.

Scheidsrechter Erwin Blank gaf in eerste instantie groen licht, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. De arbiter concludeerde dat Vaessen werd gehinderd in zijn doelgebied en keurde de treffer daarom alsnog af.

De bezoekers waren na een kwartier spelen dankzij Iñigo Córdoba op voorsprong gekomen. De Spanjaard kwam slim uit de rug van Alexander Büttner en schoot van dichtbij raak.

Büttner haalde na een uur spelen zijn gram door uit een penalty voor de gelijkmaker te zorgen. Deze werd veroorzaakt door Go Ahead-verdediger Joris Kramer, die in het strafschopgebied een inzet met zijn arm blokte.

Go Ahead houdt directe concurrent RKC door het gelijkspel net onder zich. De Deventenaren staan twaalfde met zeven punten en RKC is met zes punten de nummer vijftien.

Eredivisie-speelronde 8 Vrijdag 20.00 uur: FC Groninge-FC Twente 1-1

Zaterdag 18.45 uur: RKC-Go Ahead 1-1

Zaterdag 20.00 uur: PEC-Heerenveen 0-1

Zaterdag 20.00 uur: Heracles-Willem II 3-2

Zaterdag 21.00 uur: Fortuna-NEC 1-3

Zondag 14.30 uur: Ajax-FC Utrecht

Zondag 14.30 uur: Cambuur-AZ

Zondag 16.45 uur: Vitesse-Feyenoord

Zondag 20.00 uur: PSV-Sparta

Een akkefietje tussen Philippe Rommens en Michiel Kramer. Foto: ANP

