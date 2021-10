Juventus heeft zaterdag een zwaarbevochten zege geboekt op Torino in de derby van Turijn. Met Matthijs de Ligt in de basis won de ploeg van trainer Massimiliano Allegri door een laat doelpunt van Manuel Locatelli met 1-0 van de stadgenoot.

Lang leek de 'Derby della Mole' uit te draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar daar kwam in de 86e minuut verandering in door een doelpunt van Locatelli.

De Italiaanse middenvelder schoot de bal via de binnenkant van de paal keurig in de verre hoek en bezorgde Juventus daarmee de derde competitiezege op rij. Na een belabberde competitiestart staat de Italiaanse recordkampioen nu achtste in de Serie A.

Voor de vierde officiële wedstrijd op rij verscheen De Ligt aan de aftrap bij Juventus. Ook dit keer maakte de Oranje-international de negentig minuten vol. Afgelopen woensdag stond hij ook al in de basis toen Juventus in de Champions League met 1-0 van titelhouder Chelsea won.

Komende maandag meldt de verdediger zich bij het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal voor een nieuwe interlandperiode met duels in de WK-kwalificatiereeks met Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober).

Later op de dag staat in de Serie A nog Internazionale-Sassuolo (aftrap 20.45 uur) op het programma. Internazionale is de nummer drie op de ranglijst, terwijl Sassuolo twaalfde staat.

