Juventus heeft zaterdag een zwaarbevochten zege geboekt op Torino in de derby van Turijn. Met Matthijs de Ligt in de basis won de ploeg van trainer Massimiliano Allegri door een laat doelpunt van Manuel Locatelli met 0-1 van de stadgenoot. Internazionale kwam met de schrik vrij tegen Sassuolo: 1-2.

Lang leek de 'Derby della Mole' uit te draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar daar kwam in de 86e minuut verandering in door een doelpunt van Locatelli.

De Italiaanse middenvelder schoot de bal via de binnenkant van de paal keurig in de verre hoek en bezorgde Juventus daarmee de derde competitiezege op rij. Na een belabberde competitiestart staat de Italiaanse recordkampioen nu achtste in de Serie A.

Voor de vierde officiële wedstrijd op rij verscheen De Ligt aan de aftrap bij Juventus. Ook dit keer maakte de Oranje-international de negentig minuten vol. Afgelopen woensdag stond hij ook al in de basis toen Juventus in de Champions League met 1-0 van titelhouder Chelsea won.

Komende maandag meldt de verdediger zich bij het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal voor een nieuwe interlandperiode met duels in de WK-kwalificatiereeks met Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober).

Denzel Dumfries houdt al struikelend een tegenstander van de bal. Denzel Dumfries houdt al struikelend een tegenstander van de bal. Foto: ANP

Inter toont veerkracht tegen Sassuolo

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries blijven bovenin meedraaien met Internazionale. Met de Nederlandse verdedigers in de basis boog de kampioen een achterstand tegen Sassulo om in een 1-2-zege.

De thuisploeg kwam halverwege de eerste helft door een penalty van Domenico Berardi verrassend op voorsprong. Na ruim een uur spelen trok Edin Dzeko de stand gelijk. Een omstreden penalty van Lautaro Martínez leverde Inter in de 78e minuut de zwaarbevochten zege op.

Met zeventien punten uit zeven wedstrijden staat het nog ongeslagen Inter tweede in de Serie A. Koploper Napoli, dat zondag op bezoek gaat bij Fiorentina, is na zes duels nog zonder puntenverlies.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A

Stengs en Rosario winnen opnieuw met OGC Nice

In Frankrijk boekte OGC Nice de vijfde overwinning van het seizoen. Met Calvin Stengs en Pablo Rosario in de basis werd met 2-1 gewonnen van Stade Brest, de ploeg van doelman Marco Bizot.

Met zestien punten uit acht wedstrijden staat Nice op de derde plaats in de Ligue 1. Nummer twee RC Lens heeft twee punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Op koploper Paris Saint-Germain, dat na acht duels nog zonder puntenverlies is, staat voorlopig geen maat.

Jean-Clair Todibo opende vlak voor rust de score voor Nice, waar Justin Kluivert wegens een blessure ontbrak. Melvin Bard verdubbelde na een uur spelen de voorsprong van de thuisclub. Pas in de blessuretijd deed Franck Honorat iets terug namens Brest.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1