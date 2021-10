Trainer Mark van Bommel heeft met VfL Wolfsburg zijn tweede nederlaag op rij geleden in de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach was zaterdag met 1-3 te sterk. Doelman Mark Flekken, die vrijdag voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, blijft stunten met SC Freiburg.

Van Bommel bleef de eerste vijf competitieduels ongeslagen bij zijn nieuwe club, waarna vorige week tegen 1899 Hoffenheim (3-1) een einde kwam aan de ongeslagen status. Midweeks werd in de Champions League door een omstreden penalty een voorsprong tegen Sevilla (1-1) verspeeld.

Gladbach, dat vorige week verrassend van Borussia Dortmund won, bleek niet de geschikte tegenstander om het vertrouwen weer op te vijzelen. Door goals van Breel Embolo en Jonas Hofmann stonden de bezoekers al binnen zeven minuten met 0-2 voor in de Volkswagen Arena.

Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis, kwam halverwege de eerste helft terug via Luca Waldschmidt. Meer bleek er niet in te zitten voor de ploeg van Van Bommel, zeker toen Maxence Lacroix in de tweede helft met rood moest vertrekken. Nadat Lars Stindl namens de bezoekers nog een penalty had gemist, zorgde Joe Scally in blessuretijd voor de beslissing.

Doelman Mark Flekken blijft verrassen met SC Freiburg.

Malen en Flekken profiteren van verlies Wolfsburg

Borussia Dortmund en SC Freiburg profiteerden van de nederlaag van Wolfsburg. Met Donyell Malen in de basis won Borussia Dortmund met 2-1 van Augsburg waardoor de ploeg voorlopig tweede staat achter Bayern München.

Dortmund kwam door een benutte strafschop van Raphaël Guerreiro al in de tiende minuut op voorsprong. Na de gelijkmaker van Andi Zeqiri kroonde Julian Brandt zich vroeg in de tweede helft tot matchwinner. Malen werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Het verrassende SC Freiburg staat slechts op doelsaldo onder Dortmund. Met Flekken in de basis werd de uitwedstrijd tegen Hertha BSC, waar Jurgen Ekkelenkamp mocht invallen, met 1-2 gewonnen. Flekken, die al zijn hele profcarrière in Duitsland keept, werd in zeven wedstrijden pas vijf keer gepasseerd.

Koploper Bayern München komt zondag pas in actie tegen Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen neemt het dan op tegen Arminia Bielefeld en klimt bij winst naar de tweede plaats.

