Manchester United is er zaterdag niet in geslaagd om van Everton te winnen. Met invaller Cristiano Ronaldo en zonder reservespeler Donny van de Beek speelden 'The Red Devils' met 1-1 gelijk.

Manager Ole Gunnar Solskjaer gaf vanwege het drukke speelschema verschillende spelers rust. Met naast Ronaldo ook onder anderen Paul Pogba en Jadon Sancho op de bank, kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Anthony Martial. De Fransman tikte binnen op aangeven van Bruno Fernandes en noteerde zijn eerste doelpunt in 242 dagen.

Na rust ging het mis voor United, waar Ronaldo in de 57e minuut was ingevallen. In een perfect uitgespeelde counter gaf Abdoulaye Doucouré in de 65e minuut de beslissende pass op Andros Townsend, die overtuigend binnenschoot.

In de slotfase kwam United nog goed weg. Tom Davies stond volledig vrij in het strafschopgebied, maar koos ervoor om af te leggen op Yerri Mina. Hoewel de Colombiaan de bal tegen de touwen knalde, deed hij dat in buitenspelpositie, waarna de scheidsrechter het doelpunt op advies van de VAR afkeurde.

Zowel Manchester United (tweede) als Everton (derde) had bij een zege de koppositie in de Premier League kunnen pakken. Beide clubs hebben evenveel punten als koploper Liverpool, dat zondag in actie komt tegen Manchester City.

