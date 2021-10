Chelsea mag zich voor minimaal een dag koploper noemen in de Premier League. De ploeg van trainer Thomas Tuchel won zaterdag door twee late goals met 3-1 van Southampton, dat het laatste kwartier met tien man speelde, en ging zo Liverpool voorbij. Manchester United kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Everton en Brighton & Hove Albion-Arsenal eindigde in 0-0.

Chelsea heeft nu twee punten meer dan Liverpool, dat zondag op Anfield de topper tegen Manchester City speelt. Manchester United, Everton en Brighton hebben evenveel punten als 'The Reds'.

Chelsea kwam tegen Southampton in de negende minuut op 1-0 door een doelpunt van de jonge middenvelder Trevoh Chalobah, die bij de tweede paal binnentikte uit een corner. Toch overtuigde Chelsea niet en in de 61e minuut was het weer gelijk door een rake strafschop van James Ward-Prowse.

Diezelfde Ward-Prowse had ook een negatieve hoofdrol bij Southampton, want dertien minuten voor tijd kreeg hij rood voor een harde tackle op Jorginho. Met tien tegen elf hield Southampton, dat dit seizoen nog geen wedstrijd won, geen stand. Timo Werner tikte in de 84e minuut een voorzet van César Azpilicueta binnen en Ben Chilwell zette vijf minuten later met een hard schot de 3-1-eindstand op het scorebord.

De overtreding van James Ward-Prowse waarvoor hij rood kreeg. De overtreding van James Ward-Prowse waarvoor hij rood kreeg. Foto: Getty Images

Ronaldo valt in bij Manchester United

Bij Manchester United gaf trainer Ole Gunnar Solskjaer diverse spelers rust tegen Everton vanwege het drukke schema.

Met naast Cristiano Ronaldo onder anderen Paul Pogba en Jadon Sancho op de bank, kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Anthony Martial. De Fransman tikte binnen op aangeven van Bruno Fernandes en maakte zijn eerste doelpunt in 242 dagen.

Na rust ging het mis voor United, waar Ronaldo in de 57e minuut was ingevallen. Bij een perfect uitgespeelde counter gaf Abdoulaye Doucouré in de 65e minuut de beslissende pass op Andros Townsend, die overtuigend binnenschoot.

In de slotfase kwam United nog goed weg. Tom Davies stond volledig vrij in het strafschopgebied, maar koos ervoor om af te leggen op Yerry Mina. Hoewel de Colombiaan de bal tegen de touwen knalde, deed hij dat in buitenspelpositie, waarna de scheidsrechter het doelpunt op advies van de VAR afkeurde. Zo bleef het 1-1, terwijl Donny van de Beek negentig minuten op de bank zat bij United.

Cristiano Ronaldo kon als invaller het verschil niet maken. Cristiano Ronaldo kon als invaller het verschil niet maken. Foto: Getty Images

Krul pakt eerste punt met Norwich

Brighton had bij een overwinning op Arsenal Chelsea verstoten van de eerste plek, maar het bleef 0-0 in het Amex Stadium. Joël Veltman speelde de hele wedstrijd voor Brighton, terwijl Jürgen Locadia op de bank bleef.

Onderin de Premier League deed Leeds United goede zaken door met 1-0 te winnen van Watford. Diego Llorente maakte in de achttiende minuut het enige doelpunt op Elland Road, waar Pascal Struijk terugkeerde van twee wedstrijden schorsing. De Nederlandse verdediger mocht in de vierde minuut van de extra tijd invallen.

Middenmoter Wolverhampton Wanderers was met 2-1 te sterk voor Newcastle United, dat voorlaatste staat. De Zuid-Koreaan Hwang Hee-chan maakte voor rust de 1-0 en in de tweede helft de 2-1. Tussendoor was de Ier Jeff Hendrick trefzeker voor Newcastle.

Hekkensluiter Norwich City pakte met Tim Krul op doel het eerste punt van het seizoen door met 0-0 gelijk te spelen bij Burnley. Bij de thuisploeg zat Erik Pieters negentig minuten op de bank.

Leeds United won met 1-0 van Watford. Leeds United won met 1-0 van Watford. Foto: Getty Images

