Ronald Koeman wordt niet op korte termijn ontslagen als trainer van FC Barcelona. Dat heeft voorzitter Joan Laporta zaterdag gezegd in de aanloop naar de topper tegen Atlético Madrid (aftrap 21.00 uur).

"Ronald Koeman zal ongeacht het resultaat tegen Atlético trainer van FC Barcelona blijven", zei Laporta tegen Spaanse media. "Hij verdient het vertrouwen. Ik heb met hem gesproken en mijn conclusies getrokken. Ik waardeer het zeer dat hij in een moeilijke tijd naar Barcelona is gekomen."

De positie van de 58-jarige Koeman staat al enkele weken onder druk, maar na de nederlaag van afgelopen woensdag tegen Benfica (3-0) in de groepsfase van de Champions League leek een ontslag een stuk reëler geworden. Het bestuur van de Spaanse grootmacht kwam in de nacht daarna bijeen om te vergaderen over de toekomst van de Nederlander, die een doorlopend contract tot medio 2022 heeft. Hij krijgt vooralsnog het vertrouwen van de clubleiding.

Laporta ontkende bovendien dat hij een slechte relatie onderhoudt met Koeman. De oud-international was in het openbaar kritisch op enkele uitspraken van de voorzitter, die stelde dat FC Barcelona ondanks de sportieve en financiële malaise om de landstitel moet strijden.

"Natuurlijk kan Ronald zich op momenten ontmoedigd hebben gevoeld", aldus Laporta. "Maar hij heeft de geest hervonden. Het is niet waar dat we een koude relatie hebben. Het is een goede en oprechte relatie. Ronald is een goed mens en ik denk dat hij er hetzelfde over denkt. We proberen samen voor de ommekeer te zorgen."

Voorzitter Joan Laporta (rechts) heeft zijn steun aan trainer Ronald Koeman uitgesproken. Voorzitter Joan Laporta (rechts) heeft zijn steun aan trainer Ronald Koeman uitgesproken. Foto: EPA

Spelers steunden Koeman in openbaar

Koeman zei na afloop van de zeperd tegen Benfica niet te vrezen voor een ontslag. "Ik voel me gesteund door de spelers, ze zijn nog altijd gemotiveerd", vertelde hij op de Spaanse televisie. "Van de rest weet ik het niet, ik weet niet hoe de club erover denkt."

Ook belangrijke spelers als Sergio Busquets en Frenkie de Jong spraken in de media hun steun aan Koeman uit. "Het makkelijkste zou zijn om de trainer te ontslaan, maar we zijn allemaal verantwoordelijk in deze kritieke situatie", aldus Busquets. De Jong vond dat "een nieuwe trainer niet de oplossing is".

FC Barcelona is na zes wedstrijden nog ongeslagen in La Liga, maar de ploeg van Koeman heeft al wel vijf punten minder dan koploper Real. 'De Koninklijke' heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. In de Champions League is Barcelona na de nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0) nog puntloos.

FC Barcelona neemt het zaterdag om 21.00 uur op tegen Atlético Madrid. Koeman zit niet op de bank in Madrid, omdat hij nog een wedstrijd schorsing moet uitzitten na zijn rode kaart in het duel met Cádiz (0-0) van vorige week.