Barreto: 'Als je hard blijft werken, zie je dat het altijd goed komt'

Edgar Barreto wint met zijn ploeg van Fortuna Sittard en is na afloop bij ESPN een tevreden aanvoerder: "Je weet dat vandaag geen makkelijke wedstrijd is, maar we waren goed aan de bal en speelden heel compact. We waren de afgelopen weken ook goed, maar dan win je steeds net niet. Je ziet dat als je hard blijft werken dat het uiteindelijk altijd wel goed komt. We hebben nu twee weken om ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen Vitesse", besluit Barreto.