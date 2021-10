AZ heeft in het afgelopen seizoen een nettoverlies van 800.000 euro geleden, meldt de Alkmaarse Eredivisie-club zaterdag in de jaarrekening. Een jaar eerder behaalde AZ nog een nettowinst van 5,6 miljoen euro.

"Deze forse daling komt met name doordat nagenoeg het gehele seizoen is gespeeld zonder supporters en sponsors vanwege corona. Vanwege de maatregelen waren ook de opbrengsten uit horeca en evenementen nagenoeg nihil", aldus AZ.

Het nettoresultaat wordt in mindering gebracht op de overige reserves. Het eigen vermogen van AZ was op 30 juni van dit jaar 38 miljoen euro.

AZ verkocht na die datum Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (OGC Nice), Marco Bizot (Stade Brestois) en Teun Koopmeiners (Atalanta). Die transfers, naar verluidt goed voor zo'n 50 miljoen euro, zijn niet in het resultaat meegenomen en worden pas verwerkt in het boekjaar 2021/2022.

"AZ verwacht het seizoen 2021/2022 vanwege de geringere impact door corona, plaatsing voor de groepsfase van de Conference League alsmede reeds gerealiseerde transfers af te sluiten met een positief resultaat", aldus de Noord-Hollandse club. "Door de financiële resultaten van de afgelopen jaren heeft AZ een buffer opgebouwd en ziet AZ de toekomst met vertrouwen tegemoet."

Ook Ajax presenteerde deze week de jaarcijfers. Mede door de coronacrisis leden de Amsterdammers een nettoverlies van ruim 8 miljoen euro.