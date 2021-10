Michael de Leeuw dacht FC Groningen vrijdag tegen FC Twente tot twee keer toe op voorsprong te zetten, maar in beide gevallen werd zijn goal na tussenkomst van de VAR afgekeurd. Mede daardoor eindigde het duel in 1-1.

"Dit is echt balen", verzuchtte De Leeuw na afloop bij ESPN. "Twee goals van mij gaan niet door en dan winnen we ook nog eens niet door een knullige goal die we weggeven. Dus ja, je zou me wel een pechvogel kunnen noemen."

Groningen kwam binnen tien minuten op voorsprong dankzij een uithaal in de kruising van Cyril Ngonge. Nog voor rust dacht De Leeuw er 2-0 van te maken, maar zijn goal werd op advies van de VAR afgekeurd wegens een vermeende overtreding op Robin Pröpper.

"Ik nam een lange bal perfect aan en was meteen weg", analyseerde De Leeuw. "Ik raakte Pröpper heel licht en hij maakte daar optimaal gebruik van. Ik vind dit geen overtreding. Dit is voetbal. Ik ontwijk hem en toucheer hem, en hij gaat liggen terwijl hij was uitgespeeld. De scheids trapte er helaas in."

Michael de Leeuw was vol ongeloof nadat zijn goal was afgekeurd.

'Hoelang ga je discutabele momenten terugspoelen?'

Vroeg in de tweede helft werd opnieuw een doelpunt van De Leeuw afgekeurd, omdat Ngonge eerder in de aanval hands had gemaakt. "Ik hoorde bij het juichen opeens iemand zeggen: 'Cyril maakte volgens mij hands'", vervolgde De Leeuw.

"Of deze beslissing wél terecht was? Voetbal gaat om goals. Hij raakt de bal met zijn hand, maar er gebeurt nog best wel veel. Zijn voorzet wordt nog door twee man getoucheerd en het is niet zo dat hij de bal panklaar op de voet legt. Er zijn nog een aantal stappen voordat de goal valt. Ik vraag me af: hoelang ga je discutabele momenten terugspoelen?"

Groningen wacht door het gelijkspel al zeven wedstrijden op een zege. Op 17 oktober volgt een nieuwe kans, wanneer de 'Trots van het Noorden' in de eerste speelronde na de interlandbreak op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam.

