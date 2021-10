Voorzitter Lisa Baird van de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie (NWSL) is vrijdag opgestapt. Aanleiding is het misbruikschandaal bij North Carolina Courage dat eerder op vrijdag aan het licht kwam.

De club ontsloeg coach Paul Riley nadat oud-speelsters Sinead Farrelly en Meleana Shim hem deze week in een interview met het tijdschrift The Athletic hadden beschuldigd van seksueel misbruik. Riley zelf ontkent. Eerder werden ook al twee trainers wegens wangedrag ontslagen.

Volgens The New York Times wordt voorzitter Baird verweten dat zij meldingen over misbruik jarenlang niet serieus heeft genomen. Een paar uur voordat de National Women's Soccer League het vertrek van Baird aankondigde, riep zij nog op tot een cultuurverandering in de Amerikaanse competitie.

"Velen voelen nu de pijn", aldus Baird. "Onze hele competitie zal zich nu eerst moeten herpakken. Onze speelsters verdienen een veel betere behandeling. De werkcultuur in onze competitie dient volledig te veranderen."

Competitie voorlopig stilgelegd

Vanwege het misbruikschandaal gaan alle wedstrijden in de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie dit weekend niet door. De bond wil de speelsters "de ruimte geven om na te denken". Zowel de Amerikaanse voetbalbond als wereldvoetbalbond FIFA heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen.

Het is niet de eerste keer dat in de Amerikaanse topsport een groot misbruikschandaal aan het licht komt. Enkele jaren geleden was dat al het geval in het turnen.

Meervoudig olympisch en wereldkampioene Simone Biles was toen een van de slachtoffers die getuigden. Larry Nassar, de voormalige arts van het turnteam, werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf wegens het misbruiken van honderden turnsters.