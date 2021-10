De spelers en de staf van ADO Den Haag zijn dolblij met het veroveren van de periodetitel in Keuken Kampioen Divisie, nadat de club eerder op vrijdag een tik te verwerken kreeg. De Hagenaars verloren het beroep tegen de zes punten in mindering, maar met het pakken van het Bronzen Kampioensschild richtte de ploeg van trainer Ruud Brood zich op.

"We verloren zes punten, maar zeiden daarna tegen elkaar: schijt aan de hele wereld. We gaan voor de winst en die prijs en dat is gelukt", vertelde Brood na de 2-6-overwinning van ADO bij MVV tegen Omroep West. Zijn ploeg profiteerde met die ruime zege van de 4-1-nederlaag van koploper Excelsior bij NAC Breda.

De periodetitel van ADO is een enorme opsteker voor de club in een donkere en onzekere periode. De tweevoudig landskampioen kampt met grote financiële problemen en slaagde er dit seizoen nog niet in een sluitende begroting in te dienen bij de KNVB.

Achter de schermen wordt al maanden gewerkt aan een overname van ADO, maar vooralsnog zonder resultaat. Daardoor hangt de club een faillissement of het kwijtraken van de proflicentie boven het hoofd.

"Ik ben trots op iedereen die nu zo'n zware tijd heeft binnen ADO", vervolgde Brood. "Het is terecht dat we deze periode pakken, maar natuurlijk kijken we al verder. Hopelijk mogen we eind oktober door als club."

Top 5 eerste periode KKD 1. ADO Den Haag 9-19 (22-13)

2. FC Volendam 9-18 (22-13)

3. Jong AZ 9-16 (11-8)

4. FC Emmen 9-16 (15-8)

5. Excelsior 9-16 (18-12)

'Er zal een biertje zijn in de bus'

Bijzonder is dat ADO de periodetitel pakte, terwijl de club achtste staat in de reguliere stand. De zes punten in mindering, als straf voor de financiële wantoestanden, waren niet van kracht in de eerste periode en zo kon ADO vrijdagavond op bezoek bij MVV als eerste club een ticket voor play-offs om promotie naar de Eredivisie pakken.

"Alle rompslomp van de afgelopen weken komt er nu even uit", zei een feestende Thomas Verheydt, die twee keer scoorde tegen MVV, na afloop op het veld in De Geusselt.

"We proberen ons niet bezig te houden met wat er op bestuurlijk niveau allemaal gebeurt, maar ik zag vanmiddag op Facebook wel dat we definitief zes punten in mindering krijgen. We hebben geprobeerd om dat als spelers om te zetten in kracht."

"Ze hebben ons zes punten afgenomen, maar onze trots pakken ze niet af. Dat hebben we laten zien. Nu is het tijd om te genieten. Het is drie uur terugrijden naar Den Haag en er zal bier in de bus zijn."