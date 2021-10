FC Volendam heeft vrijdagavond de koppositie veroverd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won thuis met 3-2 van Almere City FC, terwijl Excelsior de eerste plaats verspeelde door met 4-1 te verliezen bij NAC Breda. De Rotterdammers grepen zo ook naast de eerste periodetitel en die ging naar ADO Den Haag.

In de reguliere stand staat ADO slechts achtste, omdat de club zes punten in mindering kreeg. Die sanctie is niet van kracht in de eerste periode, waardoor ADO het bronzen kampioensschild krijgt en zeker is van een plek in de play-offs om promotie/degradatie.

Robert Mühren, vorig jaar namens Cambuur topscorer van de KKD, bewees tegen Almere City eens te meer zijn waarde voor FC Volendam. De spits maakte in de negende minuut de 1-0 in het Kras Stadion en in de 53e minuut de 2-1. Tussendoor was Maarten Pouwels trefzeker voor de bezoekers.

Martijn Kaars besliste de wedstrijd in de 73e minuut met de 3-1, al tekende Almere-verdediger Daniël Breedijk in de extra tijd nog voor de 3-2.

Volendam, dat in het seizoen 2008/2009 voor het laatst actief was in de Eredivisie, dankt de koppositie aan een beter doelsaldo dan Jong AZ, dat na negen speelronden eveneens achttien punten heeft. De Alkmaarders wonnen thuis door een benutte strafschop van Yusuf Barasi en een treffer van Jelle Duin met 2-1 van FC Dordrecht. Stijn Meijer scoorde voor FC Dordrecht.