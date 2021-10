FC Volendam heeft vrijdagavond de koppositie veroverd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won thuis met 3-2 van Almere City FC, terwijl Excelsior de eerste plaats verspeelde door met 4-1 te verliezen bij NAC Breda. De Rotterdammers grepen zo ook naast de eerste periodetitel en die ging naar ADO Den Haag.

In de reguliere stand staat ADO slechts achtste, omdat de club zes punten in mindering kreeg. Die sanctie is niet van kracht in de eerste periode, waardoor ADO het bronzen kampioensschild krijgt en zeker is van een plek in de play-offs om promotie/degradatie.

Robert Mühren, vorig jaar namens Cambuur topscorer van de KKD, bewees tegen Almere City eens te meer zijn waarde voor FC Volendam. De spits maakte in de negende minuut de 1-0 in het Kras Stadion en in de 53e minuut de 2-1. Tussendoor was Maarten Pouwels trefzeker voor de bezoekers.

Martijn Kaars besliste de wedstrijd in de 73e minuut met de 3-1, al tekende Almere-verdediger Daniël Breedijk in de extra tijd nog voor de 3-2.

Volendam, dat in het seizoen 2008/2009 voor het laatst actief was in de Eredivisie, dankt de koppositie aan een beter doelsaldo dan Jong AZ, dat na negen speelronden eveneens achttien punten heeft. De Alkmaarders wonnen thuis door een benutte strafschop van Yusuf Barasi en een treffer van Jelle Duin met 2-1 van FC Dordrecht. Stijn Meijer scoorde voor FC Dordrecht.

Uitslagen speelronde 9 KKD MVV Maastricht-ADO Den Haag 2-6

NAC Breda-Excelsior 4-1

Roda JC-FC Eindhoven 2-0

FC Volendam-Almere City FC 3-2

FC Den Bosch-Telstar 0-1

Helmond Sport-Jong Ajax 3-1

TOP Oss-De Graafschap 0-3

Jong FC Utrecht-FC Emmen 0-1

Jong PSV-VVV-Venlo 2-1

Jong AZ-FC Dordrecht 2-1

FC Emmen boekt vierde zege op rij

FC Emmen is de slechte competitiestart te boven. De club uit Drenthe boekte bij Jong FC Utrecht door een goal van de Peruaanse verdediger Miguel Araujo de vierde zege op rij (0-1) en staat op de derde plaats.

De Graafschap won met 0-3 bij TOP Oss door een goal in de 54e minuut van Johnatan Opoku en twee treffers in de slotfase van Devin Haen.

Het duel tussen middenmoters Roda JC en FC Eindhoven eindigde in een 2-0-overwinning voor de Limburgers. De Belg Benjamin Bouchouari en de Duitser Patrick Pflücke scoorden in het Parkstad Limburg Stadion.

Vreugde bij De Graafschap, dat met 0-3 won bij TOP Oss. Vreugde bij De Graafschap, dat met 0-3 won bij TOP Oss. Foto: Getty Images

Jong Ajax verliest met Oranje-international Rensch

Telstar, dat vorige week onder leiding van gelegenheidscoach Louis van Gaal won van Jong AZ, boekte opnieuw een overwinning. Door een late goal van Rein Smit werd FC Den Bosch in Stadion De Vliert met 0-1 verslagen.

Middenmoter Jong Ajax verloor met 3-1 bij laagvlieger Helmond Sport. Naci Ünavar zette de Amsterdammers op 0-1, maar vervolgens scoorden de Belgen Jellert Van Landschoot (twee keer) en Jossue Dolet voor de ploeg van coach Willy Boessen. Devyne Rensch, die vorige maand debuteerde in Oranje, stond in de basis bij Jong Ajax.

VVV-Venlo ging met 2-1 onderuit bij Jong PSV, waar Maxi Romero de tweede goal maakte uit een strafschop. Johan Bakayoko tekende voor de 1-0 van de Eindhovenaren. Namens VVV, dat naar de negende plek is gezakt, scoorde de Est Erik Sorga.

