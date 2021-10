Er is vrijdag een einde gekomen aan de zegereeks van FC Twente in de Eredivisie. De Enschedeërs speelden op bezoek bij FC Groningen met 1-1 gelijk en kwamen goed weg met twee afgekeurde doelpunten van Michael de Leeuw.

Het fel startende Groningen kwam binnen tien minuten op voorsprong dankzij een uithaal in de kruising van Cyril Ngonge. Nog voor rust dacht De Leeuw er 2-0 van te maken, maar zijn goal werd op advies van de VAR afgekeurd wegens een vermeende overtreding op Robin Pröpper.

Vroeg in de tweede helft werd opnieuw een doelpunt van De Leeuw afgekeurd - Ngonge had hands gemaakt - en kreeg Twente gaandeweg meer grip. Het mondde uit in de gelijkmaker van Manfred Ugalde, die profiteerde van geschutter van Wessel Dammers.

In het restant van de vermakelijke en bij tijd en wijle opgefokte wedstrijd waren de grootste kansen voor Twente. Zo raakte invaller Denilho Cleonise vlak voor tijd de lat met een kopbal.

Het gelijkspel in de Euroborg betekent dat er voor Twente een einde komt aan een mooie reeks overwinningen. De ploeg van trainer Ron Jans won in de afgelopen weken van FC Utrecht (1-0), Vitesse (1-4), AZ (3-1) en sc Heerenveen (2-3).

Groningen wacht intussen al zeven wedstrijden op een zege. Op 17 oktober volgt een nieuwe kans, wanneer de 'Trots van het Noorden' in de eerste speelronde na de interlandbreak op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam.

Michael de Leeuw zag tot zijn ontsteltenis twee keer een doelpunt afgekeurd worden. Foto: Pro Shots

Groningen-fans juichen twee keer voor niets in de regen

De intenties van FC Groningen waren vrijdag direct duidelijk in de regenachtige wedstrijd. De ploeg van coach Danny Buijs zette de tegenstander onder druk en werd beloond met de prachtgoal van Ngonge, nadat De Leeuw en Tomás Suslov al gevaar hadden gesticht.

Twente probeerde iets terug te doen, waarbij de beste mogelijkheden voor verdediger Pröpper waren, die er echter niet in slaagde zijn vijfde seizoenstreffer te maken.

Aan de andere moest keeper Lars Unnerstall nog ingrijpen bij een kans voor De Leeuw, die daarvoor tot zijn ongeloof een doelpunt afgekeurd zag worden door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. De arbiter ging mee in het oordeel van de VAR, die een lichte overtreding van De Leeuw op Pröpper had gezien.

Vlak na rust juichten De Leeuw en het Groningse publiek opnieuw voor niets, toen een doelpunt van de aanvaller werd afgekeurd wegens hands van Ngonge. Vervolgens was er over en weer dreiging en scoorde Twente-aanvaller Ugalde een kwartier voor tijd, toen hij veel beter oplette dan Dammers.

Beide ploegen speelden hard in de hoop iets te forceren, maar een beslissing viel niet meer. Groningen-aanvaller Suslov (vrije trap net naast) en Twente-spelers Virgil Misidjan (redding Unerstall) en Cleonise (lat) waren nog dichtbij.

Manfred Ugalde redde na rust een punt voor FC Twente. Manfred Ugalde redde na rust een punt voor FC Twente. Foto: Pro Shots

