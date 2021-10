PEC Zwolle heeft vrijdagavond een nieuwe overwinning uit handen gegeven in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De koploper bleef steken op 1-1 bij sc Heerenveen en kan de eerste plaats zondag verliezen aan Ajax, dat op bezoek gaat bij Feyenoord in de eerste vrouwen-Klassieker ooit.

Lang leek een goal van Marushka van Olst genoeg voor een zege van PEC, maar vlak voor tijd maakte Chimera Ripa gelijk. De koploper uit Zwolle staat daardoor na vijf wedstrijden niet op twaalf maar op tien punten.

Een punt daarachter volgt regerend kampioen FC Twente, dat uithaalde tegen Excelsior: 7-1. Fenna Kalma was met vier doelpunten opnieuw de blikvanger bij de ploeg uit Enschede. Ze staat na vijf duels al op elf goals.

Verder ging PSV voor het eerst dit seizoen onderuit. Op bezoek bij ADO Den Haag werd met 1-0 verloren door een treffer van Amber Verspaget. PSV bezet voorlopig de vierde plaats.

Zondag sluiten Feyenoord en Ajax de speelronde af met een wedstrijd in Rotterdam. Het is de eerste keer dat de Klassieker op het programma staat in het vrouwenvoetbal, want Feyenoord trad pas dit seizoen toe tot de Eredivisie Vrouwen.

Ajax geeft drie punten toe op PEC en lost de ploeg uit Zwolle bij een overwinning af aan kop. Feyenoord-Ajax begint zondag om 12.15 uur.

