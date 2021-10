ADO Den Haag heeft vrijdag ondanks de financiële ellende verrassend de eerste periodetitel veroverd in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars, die nog altijd moeten vrezen voor het voortbestaan van de club, wonnen met 2-6 van MVV Maastricht en profiteerden zo van de 4-1-nederlaag van Excelsior bij NAC Breda.

Bijzonder is dat ADO door een aftrek van zes punten momenteel in de reguliere stand niet bij de bovenste clubs in de Keuken Kampioen Divisie staat, maar die sanctie is in de eerste periode niet van kracht. De ploeg van trainer Ruud Brood begon daardoor vrijdag met evenveel punten als koploper Excelsior aan de negende en laatste speelronde van de periode.

Het doelsaldo van Excelsior was beter dan dat van ADO en dus hadden de Rotterdammers aan een overwinning op bezoek bij NAC Breda waarschijnlijk voldoende om het bronzen kampioensschild, de prijs die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie/degradatie, binnen te slepen. Maar dat lukte niet.

De periodetitel is een enorme opsteker voor ADO in zorgelijke tijden. De tweevoudig landskampioen kampt met grote financiële problemen en slaagde er dit seizoen nog niet in een sluitende begroting in te dienen bij de KNVB.

Achter de schermen wordt al maanden gewerkt aan een overname van ADO, maar vooralsnog zonder resultaat. Daardoor hangt de club een faillissement of het kwijtraken van de proflicentie boven het hoofd.

Top 5 Eindstand eerste periode KKD 1. ADO Den Haag 9-19 (22-13)

2. FC Volendam 9-18 (22-13)

3. Jong AZ 9-16 (11-8)

4. FC Emmen 9-16 (15-8)

5. Excelsior 9-16 (18-12)

Steijn en Beuijen scoren twee keer voor ADO

Halverwege de wedstrijden vrijdagavond zag het er al goed uit voor ADO, want door een rake vrije trap van Thom Haye op slag van rust kwam Excelsior op een 1-0-achterstand bij NAC. Een goal van Excelsior-invaller Modeste Duku maakte het spannend, maar in de laatste twintig minuten ging het helemaal mis voor de bezoekers. Door een eigen doelpunt van Excelsior-verdediger Redouan El Yaakoubi en treffers van Boris van Schuppen en Kaj de Rooij won NAC met 4-1.

ADO stelde ondertussen snel orde op zaken op bezoek bij MVV. Binnen tien minuten leidde de club die vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, met 0-2 door twee goals van Sem Steijn.

Voor rust werd het zelfs al 0-3 via de Belg Samy Bourard en na 58 minuten tekende Thomas Verheydt voor de 0-4. Orhan Dzepar maakte de stand iets draaglijker voor MVV, maar daarna scoorde ADO-aanvaller Vicente Besuijen twee keer. Door een strafschop van MVV-middenvelder Mart Remans eindigde het duel in 2-6, terwijl het uitvak allang feestvierde in De Geusselt.

Uitslagen speelronde 9 KKD MVV Maastricht-ADO Den Haag 2-6

NAC Breda-Excelsior 4-1

Roda JC-FC Eindhoven 2-0

FC Volendam-Almere City FC 3-2

FC Den Bosch-Telstar 0-1

Helmond Sport-Jong Ajax 3-1

TOP Oss-De Graafschap 0-3

Jong FC Utrecht-FC Emmen 0-1

Jong PSV-VVV-Venlo 2-1

Jong AZ-FC Dordrecht 2-1

Bekijk de stand in de Keuken Kampioen Divisie