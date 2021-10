Alle wedstrijden in de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie gaan dit weekend niet door. Aanleiding is het misbruikschandaal dat eerder op vrijdag aan het licht kwam bij North Carolina Courage.

De club ontsloeg coach Paul Riley nadat oud-speelsters Sinead Farrelly en Meleana Shim hem deze week in een interview met het tijdschrift The Athletic hadden beschuldigd van seksueel misbruik. Riley zelf ontkent.

Eerder werden ook al twee trainers wegens wangedrag in hun werkrelatie met voetbalsters ontslagen. De National Women's Soccer League (NWSL) heeft nu in overleg met alle speelsters besloten om de wedstrijden van dit weekend niet door te laten gaan. Het is nog onduidelijk hoelang de opschorting duurt.

"Deze week, of eigenlijk dit hele seizoen, is ongelooflijk traumatisch voor onze speelsters en staf, en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn rol hierin. Ik vind het zo erg dat er velen zijn die pijn voelen", zegt NWSL-voorzitter Lisa Baird.

"We hebben besloten dit weekend niet het veld op te gaan en iedereen wat ruimte te geven om na te denken. Er moet veel veranderd worden in onze competitie. Onze speelsters verdienen zó veel beter."

De door North Carolina Courage ontslagen coach Paul Riley. De door North Carolina Courage ontslagen coach Paul Riley. Foto: Getty Images

Beschuldigingen worden onderzocht

North Carolina Courage moedigt speelsters en medewerkers ertoe aan ermee naar buiten te treden als ze ongepast gedrag hebben ervaren. De beschuldigingen worden onderzocht door het Amerikaanse centrum voor veilige sport.

Het is niet de eerste keer dat in de Amerikaanse topsport een groot misbruikschandaal aan het licht komt. Enkele jaren geleden was dat al het geval in het turnen.

Meervoudig olympisch en wereldkampioene Simone Biles was toen een van de slachtoffers die getuigden. Larry Nassar, de voormalige arts van het turnteam, werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf wegens het misbruiken van honderden turnsters.