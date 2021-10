Lisandro Martínez heeft vrijdag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax gezet. De verdediger tekent voor twee jaar bij en ligt nu tot de zomer van 2025 vast.

Martínez kwam in de zomer van 2019 voor zo'n 7 miljoen euro over van Defensa y Justicia uit zijn vaderland. De 23-jarige Argentijn is sinds halverwege vorig seizoen vrijwel onomstreden als centrale verdediger.

"Ik ben nu beter dan ooit", aldus Martínez. "Spelen voor Ajax en het nationale elftal, met allemaal spelers van hoog niveau en de wetenschap dat het heel moeilijk is om daarvoor geselecteerd te worden, maakt me heel trots."

Tot dusver kwam Martínez tijdens 91 officiële wedstrijden in actie namens Ajax, waarin hij vijf keer scoorde en vijf keer een assist gaf. De laatste maanden behoort hij tot de selectie van Argentinië. Hij is drievoudig international.

Samen met ploeggenoot Nicolás Tagliafico is Martínez opgeroepen voor de komende drie WK-kwalificatieduels van Argentinië. De Copa América-winnaar speelt deze maand tegen Paraguay, Uruguay en Peru.

Martínez vormt centraal achterin bij Ajax een duo met Jurriën Timber en is met zijn club uitstekend aan het seizoen begonnen. De in vorm verkerende Amsterdammers leiden in zowel de Eredivisie als de Champions League-poule. Zondag is FC Utrecht de opponent.

