Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft begrip voor de boze reactie die Donny van de Beek woensdag toonde tijdens het Champions League-duel met Villarreal. De oud-Ajacied liep warm, maar hoefde niet in te vallen.

Op beelden is te zien dat een gefrustreerde Van de Beek zijn kauwgom van zich afgooit op het moment dat hij na het warmlopen weer op de bank moest plaatsnemen en zag dat Jesse Lingard en Fred wél mochten invallen. Op weg naar de bank had hij zijn hesje al weggegooid.

"Ik begrijp de frustratie. Donny was er klaar voor om in te vallen, zoals alle spelers dat moeten zijn", zei Solskjaer vrijdag tijdens zijn perspraatje in de aanloop naar het Premier League-weekend.

De Noor haalde zijn eigen tijd als United-speler aan. "Er is waarschijnlijk niemand bij deze club vaker wissel en invaller geweest dan ik. Ik ben toen ook een paar keer niet blij geweest, maar het zijn beslissingen van de trainer."

'We mogen geen mopperaars hebben'

Solskjaer heeft Van de Beek niet aangesproken op zijn gedrag, omdat hij zich tot dusverre voorbeeldig heeft gedragen. "Donny heeft zijn teamgenoten nooit negatief beïnvloed", aldus de oud-spits, die wel een soort van waarschuwing gaf.

"Als we samen succesvol willen zijn, weten we dat we positieve energie nodig hebben. We mogen geen mopperaars hebben. Zodra ik spelers zie die het team negatief beïnvloeden, is het een ander verhaal. Dan zal ik waarschijnlijk wat steviger reageren."

Van de Beek verruilde Ajax een jaar geleden voor United. Vanwege zijn reserverol in Manchester is hij ook uit beeld geraakt bij Oranje. De 24-jarige middenvelder zit niet bij de selectie voor de komende twee WK-kwalificatieduels met Letland en Gibraltar.

