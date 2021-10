PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de Eredivisie nog niet beschikken over Noni Madueke en Davy Pröpper. De aanvaller en middenvelder zijn nog niet fit.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

De negentienjarige Madueke en de elf jaar oudere Pröpper ontbraken donderdag al in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz in de Europa League. PSV won die wedstrijd met 1-4. Vijf dagen eerder was Madueke er tegen Willem II ook niet bij.

"Ze zijn nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie", zei trainer Roger Schmidt vrijdag in een vooruitblik op de komende competitiewedstrijd tegen Sparta.

"Ik heb op dit moment geen indicatie dat er andere blessuregevallen zijn. Natuurlijk zijn de jongens daags na de wedstrijd nog moe, maar ik verwacht dat iedereen klaar is om tegen Sparta te spelen."

Sparta is met zes punten uit zeven duels niet goed aan het seizoen begonnen, maar dat zegt Schmidt niets. "Sparta heeft het ons twee keer niet makkelijk gemaakt en net als tijdens het eerste duel afgelopen seizoen treffen we hen tijdens een periode waarin we veel wedstrijden spelen."

PSV-Sparta Rotterdam begint zondag om 20.00 uur en is daarmee de laatste wedstrijd van de achtste speelronde in de Eredivisie. PSV heeft als nummer vier een achterstand van vier punten op koploper Ajax.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie